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Выборы в Самарской области

«Единая Россия» открыла ситуационный центр на базе Штаба общественной поддержки в Самарской области

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В дни трёхдневного голосования, с 18 по 20 сентября, в Самарской области работает региональный ситуационный центр «Единой России».

В дни трёхдневного голосования, с 18 по 20 сентября, в Самарской области работает региональный ситуационный центр «Единой России». Он развёрнут на площадке Штаба общественной поддержки партии и станет ключевым узлом сбора и обработки информации о ходе выборов.

«Ситуационный центр будет работать все три дня голосования с 8:00 до 20:00. В задачи центра входит сбор данных об открытии и закрытии участковых избирательных комиссий, явке и результатах голосования на каждом участке, выявление возможных нарушений избирательного законодательства, а также сбор данных по экзит-полам и мониторинг информационного пространства в дни выборов. Все сигналы с участков будут поступать в центр оперативно, специалисты смогут реагировать на каждый случай в режиме реального времени», - прокомментировала открытие руководитель Регионального исполнительного комитета партии Ирина Петшик.

В работе центра задействованы специалисты регионального исполкома «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», представители местных отделений партии, юристы  и электоральные эксперты.
Кроме того, в дни голосования на площадке штаба ждут политологов и медиатехнологов, представителей партии и кандидатов. В штаб общественной поддержки планируют прийти  выпускники «Школы героев», участники СВО, активисты партийных проектов, представители СМИ и блогеры.

Отметим, что открытие региональных ситуационных центров — часть общей стратегии «Единой России» по обеспечению легитимности выборов. Как отметил член Генсовета партии, сенатор Сергей Перминов, в каждом субъекте РФ развёрнуты такие центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях. По всей стране в наблюдении за выборами примут участие почти 200 тысяч подготовленных наблюдателей.
Для Самарской области, которую руководство партии ранее обозначило как регион особого внимания на выборах-2026, работа ситуационного центра приобретает дополнительное значение. В 63-ем регионе одновременно проходят выборы трёх уровней — федерального, регионального и муниципального, что требует повышенного контроля и координации.

 

 Фото: пресс -служба ЕР

Теги: Единая Россия Самара

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