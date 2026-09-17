Центр общественного наблюдения Самарской области готов к работе

Центр общественного наблюдения (ЦОН) Самарской области, созданный на базе регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), готов к работе. Именно здесь можно наблюдать за происходящим на избирательных участках, оснащённых видеонаблюдением, в режиме реального времени. ЦОН будет работать круглосуточно все три дня голосования - с 8:00 18 сентября и до завершения процедуры подсчёта голосов.

Готовность ЦОНа к работе оценили председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский совместно с председателем Общественной палаты Самарской области, академиком РАН Виктором Сойфером и руководителем регионального «Красного Креста» Александром Муравцом.

Напоминаем, что общественное наблюдение - это независимый контроль за соблюдением избирательного законодательства со стороны гражданского общества. Главная цель общественного наблюдения - содействие защите избирательных прав граждан, обеспечению законности избирательного процесса, а также формирование доверия общества к выборам и демократическим институтам.

Председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский сообщил, что подготовлено более 3 000 общественных наблюдателей, все они внесены в систему. Наблюдателями будут обеспечены все 1 728 постоянно действующих и 16 временных избирательных участков. Для обеспечения прозрачности хода голосования на участках организовано видеонаблюдение и видеофиксация.

«В ЦОН будут постоянно находиться члены Общественного штаба по наблюдению за выборами 2026 года в Самарской области и Экспертного клуба. Будут работать юридическая и информационная группы. Их задача - проводить правовую оценку информации от наблюдателей, давать разъяснения по вопросам законодательства и возникающим ситуациям, публиковать информацию на ресурсах Общественной палаты региона и в СМИ», — рассказал Павел Покровский.

Для участия в работе ЦОН необходимо подать заявку по телефону 8 (846) 337-49-27 или на e-mail: opso63@yandex.ru.

Фото: Общественная палата Самарской области