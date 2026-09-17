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Дмитрий Чубаров стал победителем международных соревнований по настольному теннису

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Паралимпийская сборная России по настольному теннису завершила выступление на международном турнире ITTF World Para Elite Yvelines 2026 во Франции.

Паралимпийская сборная России по настольному теннису завершила выступление на международном турнире ITTF World Para Elite Yvelines 2026 во Франции. На счету российских паралимпийцев 12 медалей.

В смешанном парном разряде в классе XD4 победителем стала пара Дмитрий Чубаров / Надежда Пушпашева. Дмитрий представляет Самарскую область и региональный Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, Надежда выступает за республику Удмуртия. Поздравляем спортсменов с новым достижением на международном уровне

 

Фото:   Паралимпийский комитет России / минспорта СО

Теги: Самара

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