В Шенталинском районном ДК открыли мини - кластер

Проект, реализованный в рамках программы «Культурные люди», превратил привычные помещения Шенталинского районного Дома культуры в современные пространства для творческого самовыражения и общения молодежи.

Теперь здесь есть всё для развития: мастерская с профессиональным оборудованием, интерактивная стена, многофункциональная выставочная зона с эффектной подсветкой, где размещена выставка творческих работ умельцев, и конференц-зал с LED-экраном.

Последний станет «окном в мир», позволяя проводить виртуальные экскурсии по лучшим музеям и галереям страны. Это место создано не просто для досуга, а для непрерывного просвещения, где традиционные ремесла соседствуют с цифровыми технологиями.

В перерыве между занятиями каждый желающий может комфортно отдохнуть, поиграть в активные игры, развить ловкость и сноровку при помощи интерактивной панели.

Здесь уже прошло мероприятие, которое познакомило юных жителей района с новым культурным пространством.

Ребятам продемонстрировали работы учащихся детской школы искусств. Картины юных художников — яркие, искренние, наполненные детской фантазией — стали для ребят не просто экспозицией, а поводом задуматься: «А что могу нарисовать я?» Для многих это стало первым шагом к осознанию, что творчество доступно каждому, стоит только взять в руки кисть или карандаш.

Следующим пунктом программы стала онлайн - экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Благодаря современным технологиям ребята смогли «перенестись» в один из главных художественных музеев страны, увидеть знаменитые полотна и услышать увлекательные истории о великих мастерах. Такой формат позволил расширить горизонты: даже не покидая родного района, дети прикоснулись к большому искусству и почувствовали себя частью огромной культурной истории России.

«Для тех, кто хотел не только смотреть, но и создавать, работала зона мастер - классов. Здесь каждый мог попробовать себя в работе с глиной и изготовить собственное неповторимое изделие.

В игровой зоне развернулись настоящие баталии — но не шумные, а весёлые и энергичные: ребята играли в активные игры с помощью интерактивной стены. Такой формат объединил движение и технологии, позволив детям выплеснуть энергию и посоревноваться в ловкости и реакции. Для нашего района это новое направление досуга, и оно явно пришлось по душе нашим посетителям», — рассказали организаторы встречи.

Вечер завершился многочисленными положительными отзывами и горящими от впечатлений глазами ребят. «Нам очень понравилось это новое место, будем сюда приходить с друзьями», —делятся участники встречи.

Для многих этот день стал маленьким открытием: кто -то впервые попробовал лепку, кто то увидел шедевры мирового искусства, а кто то нашёл новых друзей во время игр.

Мини кластер «Мастерская» доказал: полезное может быть увлекательным, а творчество и движение — легко уживаться в одной программе.

Обновление сферы культуры проходит благодаря региональной программе «Культурные люди» и нацпроекту «Семья».

Фото: минкульт СО