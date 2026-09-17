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Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией

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Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) успешно прооперировали 38-летнего программиста Евгения Д., за случай которого не брались многие врачи. Диагностика выявила редкое сочетание заболеваний, но врачи Клиник СамГМУ решились на операцию.

Как признаётся Евгений, фактически всю жизнь он дышал ртом и не подозревал, что это патология. Мужчина обратился за помощью, когда сосудосуживающие капли перестали помогать, а глаза стали выглядеть иначе — начали заметно выдаваться вперёд.

Евгений рассказал, что в январе прошлого года к заложенности добавились новые неприятные симптомы: появились боли в лобной части, похожие на зубную. Врач в поликлинике выписал капли, которые давали только временный эффект. Постепенно обоняние пропало полностью.

При обследовании, включавшем КТ и МРТ, обнаружили множественные сочетанные патологии. Заведующая ЛОР-отделением Олеся Набережнева пояснила: «У пациента отмечался выраженный экзофтальм — выпячивание глаз. Мы выявили мукоцеле — кистозные образования в области лобных пазух, сдавливавшие орбиты, и разрушение костных стенок, включая верхнюю стенку орбиты с обеих сторон. Столь распространённое двустороннее поражение встречается крайне редко. Также визуализировались полипы, обтурирующие носовые ходы и тотально заполняющие все околоносовые пазухи, обнаружено грибковое поражение всех околоносовых пазух. Весь материал был направлен на патоморфологическое исследование. Это позволило точно определить возбудителей, поскольку в разных пазухах выявлены различные виды грибковой флоры и неоднородное по составу содержимое».

Офтальмологи, осмотревшие пациента, рекомендовали воздержаться от операции и направить его для лечения в Москву. «Случай крайне сложный и очень опасный. Однако мы приняли решение оперировать, — говорит Олеся Набережнева. — Наш центр является федеральным. Плюс нарастает сезонная заболеваемость ОРВИ. Существует риск развития менингоэнцефалита, инвалидизации и даже реальная угроза жизни. Направление на согласование привело бы к потере времени и фактически оставило бы пациента без помощи». Хирург Ксения Ладыгина добавила: «Пациент поступил с уже развившимся осложнением, что повышало риски и ответственность. Объём вмешательства был значительным, операция длилась около 5 часов».

Операция проводилась с применением системы хирургической навигации «Автоплан» (AUTOPLAN) производства СамГМУ. Как отметила Ксения Ладыгина, у пациента имелось множество деструкций костных стенок околоносовых пазух, и «Автоплан» максимально упростил работу, позволив избежать осложнений. В операционной врачам помогали инженеры Института инновационного развития: они участвовали в уточнении анатомических структур и определении всех опасных зон. В частности, было выявлено разрушение слева в основной пазухе и сообщение со средней черепной ямкой, куда проникал грибковый процесс. Чётко визуализировать эту зону удалось только с помощью «Автоплан», что обеспечило высокую надёжность и безопасность вмешательства.

Хирурги полностью очистили полость носа, заполненную полипами, открыли соустья всех пазух, расширили и очистили их. Затем выполнили дренирование и удаление  мукоцеле лобных пазух. Особое внимание уделили функции глаза.

Сейчас Евгений чувствует себя отлично. «Глаза встали на место, зрение сохранено, поля зрения в норме. Я узнал, что такое дышать носом. Это другая жизнь. Я рад и благодарен врачам. Я обрёл второе дыхание — в буквальном смысле», — делится он впечатлениями.

Врачи подчёркивают: ещё 6–10 лет назад они бы не решились на такую операцию. Сегодня — решились. «Успех операции во многом — следствие слаженной работы всех подразделений клиник, в особенности рентгенологов, анестезиологов, реаниматологов. Ты всегда можешь быть уверен в профессионализме и помощи своих коллег, что позволяет браться за сложные клинические случаи», — подчёркивает Олеся Набережнева, добавляя, что накопленный опыт и профессионализм врачей усиливают технологии, которые сегодня меняют границы возможного в медицине.

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