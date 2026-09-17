В Непале назвали среднюю стоимость восхождения на Эверест

Средняя стоимость экспедиции на Эверест для одного иностранного альпиниста в 2026 году составляет около $60 тыс. Об этом 17 сентября рассказал генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.

«Профессионально организованная экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста может стоить приблизительно $45–70 тыс. и более, премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По оценкам на 2026 год, средняя стоимость экспедиции составляет около $60 тыс.», — сообщил он «РИА Новости».

В общую стоимость входит обязательный сбор за восхождение, который в весенний сезон 2026 года увеличился до $15 тыс. При этом сама пошлина не равна полной стоимости экспедиции: в нее также включаются услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика.

Стоимость восхождения на другие трекинговые вершины высотой от 5 тыс. до 7 тыс. м значительно ниже и зависит от маршрута и набора услуг. В частности, сбор за подъем на популярный у российских туристов Мера-пик составляет $350 весной и $175 в остальные сезоны.

Эверест является самой высокой горой мира — его высота достигает 8848 метров над уровнем моря. Восхождение на вершину считается одним из наиболее престижных достижений среди альпинистов.