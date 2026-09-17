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Более 60% школьников рискует получить «текстовую шею» из-за гаджетов

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Более 60% школьников рискует получить «текстовую шею» из-за гаджетов

Более 60% школьников проводит за компьютером или телефоном от 4 до 10 часов в сутки. Это может грозить «текстовой шеей» и ухудшением зрения. Такие данные привела автор исследования о формировании ортопедической культуры школьников, доцент кафедры здоровьесбережения и основ медицинских знаний РГПУ им. А. И. Герцена Елена Колтыгина.

 

«С появлением гаджетов резко сократилась двигательная активность детей школьного возраста по сравнению с предыдущими десятилетиями. Такой образ жизни ведет к снижению функциональных возможностей школьника и развитию гиподинамии. Он же повышает риск появления переутомления», — рассказала Елена Колтыгина.

 

Ученые опросили учеников 6–8 классов и выяснили: 61% респондентов испытывает дискомфорт в глазах, у такого же количества подростков есть хотя бы один симптом нарушения осанки или зрения, а зарядку регулярно делают лишь 8%. Более 64% проводят за компьютером или телефоном от 4 до 10 часов в сутки. Только 36% тратят на гаджеты менее 4 часов в день, из них лишь 7% — менее 2 часов.

По словам эксперта, среди школьников наблюдается тенденция нарушения зрения в сочетании с нарушением осанки. «Среди школьников с офтальмологическими проблемами примерно в 80% случаев выявляют также заболевания позвоночника. Еще несколько лет назад эти результаты были намного меньше. Поэтому культура формирования образа жизни школьников должна отражать актуальные методы профилактической работы. Одно из таких направлений — соблюдение ортопедического режима», — подчеркнула доцент.

Ортопедический режим — это комплекс мероприятий для нормального развития опорно-двигательного аппарата. Он предупреждает сколиоз, плоскостопие, сохраняет функциональную способность ребенка и снижает нагрузку на позвоночник. Одним из главных средств профилактики является правильная организация статико-динамического режима, который регулирует нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Длительное нахождение в неправильных позах, положение головы с наклоном вперед при использовании телефона оказывает негативное влияние на осанку, а физкультура и специальная гимнастика — корригирующее.

 

 

«Все чаще мы видим у детей так называемый синдром «текстовой шеи». Если часами смотреть в смартфон с вытянутой вперед головой, возникает дисбаланс мышц, нагрузка на шею растет в несколько раз. В результате чаще может появиться головная боль, боли в спине и шее. При несоблюдении ортопедического режима возможны боли в затылке, утомление мышц, дискомфорт при распрямлении спины. Это ведет к нарушению осанки», — отметила эксперт.

 

При этом детям рассказывают, как правильно сидеть и держать спину, но этого недостаточно для формирования ортопедической культуры. «Школьники проводят у экранов по 4–10 часов в сутки, не соблюдают цифровую гигиену, зарядку выполняют единицы. Это прямой путь к нарушению осанки, проблемам со зрением, напряжению мышц шейного отдела позвоночника. Соблюдение ортопедической культуры должно стать частью здорового образа жизни», — сказала Елена Колтыгина.

Эксперт дала рекомендации при работе с девайсами. Это проведение физкультминуток, например, гимнастики для глаз «20-20-20»: через каждые 20 минут за компьютером в течение 20 секунд 20 раз моргать. Также важна правильная посадка за столом: экран должен быть на уровне глаз, локти лежать на столе под прямым углом. Необходима «глубокая посадка» на стуле спина прижата к спинке стула, 2/3 бедра находятся на сиденье. Ноги согнуты под прямым углом в коленных и голеностопных суставах. Нельзя ноги подгибать под себя или сидеть на коленках. «Важно сформировать у ребенка навык правильной посадки во время использования гаджетов. Большую роль в этом играет пример взрослых — воспитателей, учителей и родителей», — подчеркнула доцент.

 

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