Землю бывшего детского лагеря в Студеном овраге в Самаре хотят вернуть государству

Земельный участок площадью 25 998 квадратных метров в Студеном овраге власти требуют вернуть в государственную собственность. До сноса там был пионерский лагерь имени Калинина. Сейчас землей владеет ООО «Меридиан», принадлежащее Александру и Дмитрию Панченко — тем же предпринимателям, которым принадлежит торговый центр «Империя» в Самаре. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

По версии прокуратуры, лагерь построили не позднее 1968 года, и он находился на балансе государственного треста «Промстрой» на праве постоянного пользования. Дальше участок несколько раз перепродавали. В 2004 году его за 4,29 миллиона рублей купила инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости». Через год она же выкупила через суд и землю за 12,45 миллиона рублей (позже цена выросла до 13,7 миллиона), в 2006-м продала все ООО «СовДел» за 37 миллионов рублей, а та в 2008-м передала участок «Меридиану» уже за 38,3 миллиона рублей.

Главный аргумент — участок пересекается с землями государственного лесного фонда, которые приватизировать нельзя. В материалах дела прямо указано, что утрата имущественного комплекса лагеря произошла из-за неиспользования его по назначению, доведения до разрушения и последующего сноса. Это говорит об умышленных неправомерных действиях ответчика и его предшественников, пишет "Самарская газета".

Все договоры купли-продажи просят признать ничтожными. Судебный процесс начнется в середине октября, а пока участок находится под арестом. «Меридиану» запретили любые сделки с землей, вырубку деревьев и строительные работы.

Напомним, это не первое разбирательство, связанное с землями в Студеном овраге. Ранее суд отказал в апелляции частным владельцам земли в этом месте.