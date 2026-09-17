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В России предложили усложнить доступ автосервисов к техдокументации

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В России предложили усложнить доступ автосервисов к техдокументации

Независимым автосервисам в России могут усложнить доступ к заводским инструкциям, каталогам запчастей и диагностическому ПО. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила передавать такую документацию только через защищенные системы и лишь организациям с квалифицированными специалистами. Перечень из 11 предложений направлен в Роспотребнадзор 14 сентября — пока это лишь доработка проекта постановления, а не принятое правило. Об этом сообщают«Ведомости».

В перечень входят каталоги деталей с артикулами, руководства и техусловия по ремонту, нормы расхода материалов, списки специнструмента, а также ПО для диагностики с описанием протоколов обмена данными.

РОАД предлагает изменить именно порядок доступа, ссылаясь на безопасность и защиту интеллектуальной собственности. Для владельца автомобиля это не запрет на самостоятельный ремонт — последствия коснутся прежде всего независимых СТО: им может потребоваться подтверждать квалификацию персонала и работать через защищенную систему.

Пока таких требований в утверждённом постановлении нет: проект проходит оценку регулирующего воздействия, а введение намечено на 1 марта 2027 года.

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