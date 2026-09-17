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Билайн запустил бесплатный мультиязычный ИИ-сервис beeGPT для всех клиентов

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Билайн запустил бесплатный мультиязычный ИИ-сервис beeGPT для всех клиентов

Erid: 2VSb5yPSDmL

Сервис доступен на любом тарифе, работает в «белых списках», не расходует мобильный трафик и позволяет управлять связью прямо в чате

Билайн представил beeGPT (18+)* — мощный мультиязычный ИИ-сервис, объединяющий возможности генеративных нейросетей и управление связью в одном окне. Бесплатный лимит для работы с сервисом получают все клиенты Билайна. beeGPT поддерживает общение на разных языках, и доступен в мобильном приложении Билайн (12+), а также на сайте beegpt.beeline.ru. Сервис не требует отдельной регистрации и VPN, а запросы к нему не расходуют мобильный трафик. Не только генерации, но и поиск в сети работают даже при ограничениях интернета: глобально это значит, что клиенты Билайна всегда остаются на связи с доступом к информации в интернете.

Новое решение Билайна предназначено для широкого спектра задач: учебы, рабочих и повседневных дел. beeGPT отвечает на вопросы и объясняет сложные темы, пишет код, переводит и редактирует тексты, работает с документами, создает изображения, видео, а также помогает обрабатывать фотографии. Пользователь может общаться с beeGPT на удобном ему языке, не меняя настройки, не переключаясь между разными моделями нейросетей – сервис сам подбирает нужную модель. Пользователю не надо разбираться в моделях нейросетей – справится любой.

Сервис также понимает контекст клиента Билайна. С помощью обычного текстового запроса в чате можно проверить баланс и остатки пакетов, подключить или отключить услугу, получить информацию о расходах или подобрать тариф. При этом, такие обращения не уменьшают основной лимит запросов в Сервисе.

beeGPT стал результатом последовательного развития ИИ-сервисов Билайна. Ранее «Нейрочат» открыл пользователям доступ к разным генеративным моделям, а «Умный поиск» перенес диалоговый интерфейс непосредственно в приложение оператора. В beeGPT эти возможности объединились в одном продукте, ориентированном не на выбор нейросети, а на решение конкретной задачи.

«Рынок генеративных нейросетей меняется почти каждый день — и сильный ИИ-продукт должен развиваться с той же скоростью. Наши решения прошли путь от доступа к отдельным нейросетям до beeGPT — первого в своем роде мультиязычного и универсального ИИ-инструмента, объединяющего возможности нейросетей с управлением связью. Сегодня мы бесплатно открываем его всем клиентам Билайна. Мы убрали все лишнее между человеком и результатом: теперь достаточно сформулировать задачу и решить ее в одном окне приложения или на странице сервиса», — сообщил Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

Вместо огромного набора отдельных нейросетей оператор сосредоточится на развитии beeGPT, как единого ИИ-сервиса, встроенного в основной клиентский продукт. Базовый уровень beeGPT остается бесплатным для всех клиентов Билайна, а о дальнейших этапах развития компания сообщит дополнительно.

*beeGPT (би-джи-пи-ти») — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото источник «Билайн»

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