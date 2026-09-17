Самарские актеры вернулись с «Больших гастролей» из Волгограда

Актеры театра «Самарская площадь» вернулись с гастролей из Волгограда, где в рамках федеральной программы «Большие гастроли» показали флагманскую комедию «Роддом», а также спектакли «Нежные чувства» и «Богатые невесты».

«Гастрольный обмен между нашими городами — это живой диалог двух сцен, делающий нас ближе», — сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

«Поездка в Волгоград превзошла все наши ожидания. Теперь мы с радостью открываем двери нашего театра для коллег из Волгограда!» — отметила исполнительный директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова.

18 и 19 сентября на сцене «Самарской площади» выступят актеры Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.