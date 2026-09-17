Студенческое конструкторское бюро "ФотонИкс" Самарского университета им. Королёва вошло в десятку лучших в стране по итогам федерального конкурса

Студенческое конструкторское бюро "ФотонИкс" института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва вошло в десятку лучших в стране по итогам конкурса СКБ-2026 по направлению "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро". Всего за победу в этой номинации боролись более 150 университетских СКБ со всей страны.

Как отметил Дмитрий Нестеренко, руководитель СКБ "ФотонИкс", заведующий кафедрой киберфотоники Самарского университета им. Королёва, в настоящее время в СКБ работают 25 молодых учёных, студентов и школьников, создающих технические инновации в области фотоники для использования в конечной продукции различных отраслей промышленности.

Научное руководство СКБ осуществляют Владимир Бутузов, заместитель генерального директора, главный конструктор АО "НИИ "Экран", и Роман Скиданов, заместитель руководителя отделения "Институт систем обработки изображений – Самара" Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ "Курчатовский институт", профессор кафедры киберфотоники.

"Деятельность СКБ "ФотонИкс" реализуется в соответствии с национальными проектами технологического лидерства по приоритетным направлениям: космические технологии, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), искусственный интеллект, оптическая связь для промышленной робототехники. Наша главная цель – повышение качества подготовки инженерных кадров для обеспечения технологического суверенитета страны в области фотоники", – подчеркнул Дмитрий Нестеренко.

Над ключевой задачей – активизацией подготовки проактивных инженеров-конструкторов – работают три центра СКБ "ФотонИкс": центр технических инноваций, центр эволюционно-деятельностной подготовки инженеров-конструкторов и центр проактивной деятельности школьников.

Основой деятельности СКБ является эволюционно-деятельностный подход. Авторы проекта полагают, что эволюционно-деятельностный подход позволит продуктивно интегрировать образование, науку и производство, а также будет способствовать раннему профессиональному самоопределению и профессиональному воспитанию школьников.

"У молодых людей появятся опыт в создании качественно новых востребованных продуктов с новыми свойствами, а также способности и готовность гибко менять профессиональную траекторию: осваивать новые навыки, переходить в смежные области деятельности, быстро адаптироваться в условиях быстро меняющейся социально-технологической среды", – пояснил руководитель СКБ "ФотонИкс".

В целом СКБ создаются на базе университетов для того, чтобы молодые люди вовлекались в решение реальных научно-технических и инженерных задач, актуальных для индустриальных партнеров, с возможностью последующего внедрения результатов в производственные и технологические процессы. Студенческое конструкторское бюро "ФотонИкс" планирует организовать эффективное взаимодействие с предприятиями, заинтересованными в выполнении исследований в области фотоники: это АО "Научно-исследовательский институт "Экран", АО "АвтоВАЗ", ООО "Геоскан", ООО "Байт-Самара", ООО "СПСМ", ООО "Локус", АО "ПО "Уральский оптико-механический завод", ООО "Телеком-Политехник" и другие. "Такое взаимодействие обеспечит прямое вовлечение студентов и школьников в реальную инженерную и исследовательскую деятельность", – подчеркнул руководитель СКБ "ФотонИкс".

Таким образом, для Самарского университета им. Королёва СКБ "ФотонИкс" становится одним из центров инновационной проектно-конструкторской деятельности будущих выпускников в области фотоники, а для предприятий-партнеров – базой подготовки кадров и продуктивных команд, деятельность которых ориентирована на потребности индустрии.



Фото: Олеся Орина