Студентка из Тольятти представляет Самарскую область в финале Чемпионата высоких технологий

15 тысяч человек – представители всех регионов России и 30 зарубежных стран – принимают участие в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

Чемпионат высоких технологий является частью движения «Профессионалы» и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организатор – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Главная тема чемпионата в этом году – развитие транспортной отрасли. Это направление сегодня во многом определяет скорость развития экономики, а значит требует новых решений, технологий и специалистов, способных работать на перспективу. Финалисты соревнуются в таких компетенциях, как «Аналитик транспортных данных», «Специалист по интеллектуальным транспортным системам», «Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдаленные регионы», «Оператор аддитивных строительных комплексов для транспортной инфраструктуры» и других.

Самарскую область в компетенции «Специалист по контролю качества транспортных логистических процессов» представляет студентка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Ангелина Терёхина. Вместе с ней на финал отправилась эксперт-наставник Юлия Олеговна Савельева.

«Впечатления от чемпионата исключительно положительные. Прежде всего поразили его масштаб и высокий уровень организации. Уже первые дни стали для меня источником новых знаний, практического опыта и сильной мотивации двигаться дальше. Я лучше поняла, в каком направлении хочу развиваться, познакомилась с интересными людьми и приобрела полезные профессиональные контакты. Уверена, что этот опыт поможет мне не только в будущей работе, но и во многих жизненных ситуациях», - поделилась Ангелина Терёхина.

«Для меня участие в чемпионате стало прежде всего возможностью для профессионального обмена опытом. Интересно наблюдать, как работают коллеги из других регионов, какие подходы применяют, какие технологии и решения появляются в отрасли. Такой опыт помогает по-новому взглянуть на собственную практику и находить новые идеи для работы со студентами. Не менее важно и то, что чемпионат позволяет увидеть реальные запросы современной индустрии. Становится понятнее, какие компетенции востребованы сегодня, но главное - какие навыки будут определять профессиональный успех в ближайшем будущем», - отметила Юлия Савельева.

Чемпионат высоких технологий – это особая площадка, где участники расширяют профессиональный кругозор и получают ценный опыт, который сложно приобрести в другой образовательной среде».

Традиционно мероприятия финала включают масштабную деловую программу с участием экспертов отрасли, ведущих работодателей и представителей власти, а также профориентационные треки для молодежи.

Партнерами Чемпионата высоких технологий выступают ключевые предприятия транспортной отрасли: ОАО «РЖД», ООО «НПС СКОРОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ГК Тихие Крылья», ООО «ВСМ-Сервис», ПАО «Яковлев» и др. Они предоставляют наиболее успешным участникам чемпионата рабочие места и стажировки.

Фото: министерство образования Самарской области