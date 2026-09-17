Промышленному районному суду Самары найдут нового председателя

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила конкурс на должность председателя Промышленного районного суда Самары. Документы от претендентов будут приниматься до 16 октября.

У Татьяны Керосировой, возглавляющей Промышленный районный суд с 2015 г., в марте 2027 г. истекут полномочия. В 2025 г. она участвовала в конкурсе на должность председателя областного суда, но не смогла получить рекомендацию ВККС.

В прошлом году Керосирова рассматривала скандальное уголовное дело мигрантов, напавших на прохожих и на попытавшегося их остановить депутата Госдумы Михаила Матвеева. Она оправдала одного из фигурантов полностью, двух других - по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. В итоге двое из них были признаны виновными в причинении вреда здоровью, однако были освобождены от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и истечением сроков давности.

Такое решение вызвало общественный резонанс, и Керосировой пришлось обращаться в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о проверке в отношении лиц, размещающих комментарии в Интернете, которые порочат честь и достоинство судьи.

Приговор заинтересовал главу СК РФ Александра Бастрыкина, и тот поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ, пишет Волга-Ньюс.