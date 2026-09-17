Самарская делегация приняла участие в Международном фестивале молодёжи – 2026, который проходил в Екатеринбурге

80 участников и 30 волонтёров из Самарской области приняли участие в Международном фестивале молодёжи – 2026, который проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие прошло в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и объединило 10 000 молодых лидеров из 89 регионов России и 191 страны.

Первыми впечатлениями от фестиваля участники поделились в ходе прямой линии губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 15 сентября. Глава делегации участников и волонтёров Иван Кистанов сообщил, что в рамках фестиваля организован активный обмен практиками, и ряд особенно интересных форматов ребята уже взяли на вооружение для применения на региональном уровне. Глава региона отметил, что делегация Самарской области достойно представляет регион на международном фестивале молодежи, и что предложения ребят в сфере молодежной политики региона будут обязательно рассмотрены и проработаны.

В рамках фестиваля, в Екатеринбурге, Городе молодёжи мира, участники представили восемь ключевых сфер, среди которых наука и технологии, креативные индустрии, спорт, предпринимательство, медиа, социальная сфера и государственное управление. Для самарских участников фестиваль стал пространством для международного общения и обмена опытом. По словам Анастасии Четверушкиной, участника МФМ–2026 в составе самарской делегации, за первые дни фестиваля удалось познакомиться и подружиться с молодыми людьми из Северной Африки и Австралии.

«Здесь такая дружная атмосфера, когда ты можешь подойти просто к любому человеку, независимо от того, из какой он страны — познакомиться, поздороваться. Это просто невероятное чувство такого большого единства молодёжи», — рассказала Анастасия.

Участники из Самарской области стали частью основной программы фестиваля: участвовали в образовательных и дискуссионных мероприятиях, культурной и спортивной программах, знакомились с представителями других стран и обменивались опытом. Кроме того, самарская молодёжь провела два творческих формата, объединивших участников из разных стран. В рамках «Дня 440-летия Самары» девять международных команд создали картины с символами города, используя акриловые краски и рисуя кончиками пальцев. Финальным событием стал творческий квартирник, где участники из Сербии, Африки и Самарской области представили свои таланты — исполняли песни и танцевали.

По словам Ивана Кистанова, оба формата были созданы для того, чтобы через творчество познакомить участников с тем, чем гордятся жители региона, и дать молодым людям возможность поделиться собственной культурой и талантами.

Волонтёры помогали в организации фестиваля — работали в направлениях аккредитации, управления потоками, транспорта и логистики, SMM и других. Например, Ксения Макарова, доброволец из Самарской области, участвовала в создании контента и помогала блогерам из международного контент-центра. Она также отметила, что одна из задач команды — передать атмосферу фестиваля зарубежной аудитории и показать возможности России для будущих международных проектов.

«Мы передавали ту атмосферу, которая происходила на фестивале, чтобы в 2030 году уже на Всемирный фестиваль молодёжи в Россию приехало как можно больше людей, в том числе и иностранных делегаций», — поделилась Ксения.

Программа МФМ–2026 объединила около 650 образовательных, деловых, культурных, спортивных и практических мероприятий. Каждый день основной программы имел свою тематическую направленность: «Россия — страна возможностей для молодёжи», «Единство народов», «Партнёрство во имя взаимного развития» и «Вместе за справедливый мир».

После основной части Международного фестиваля молодёжи для его иностранных участников стартуют региональные программы. 17 сентября в Самарскую область приехали 24 иностранных гостя, которые познакомятся с регионом через путешествия, культурные активности и погружение в молодёжную политику. Программа продлится до 21 сентября.

Событие построено так, чтобы участники смогли увидеть разные стороны Самарской области. Гости познакомятся с природными достопримечательностями региона, историей и архитектурой Самары, народными традициями и культурой, посетят этнопарк «Дружбы народов» и Самарский историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. В маршрут также вошли гастрономические активности — знакомство с местной сыроварней и мастер-класс по приготовлению горячей закуски.

Отдельный блок посвящён современной молодёжной политике региона. Участники посетят Многофункциональный молодёжный центр Самарской области, познакомятся с региональными практиками и совместно разработают проектные решения. Завершением этого направления станет презентация подготовленных предложений.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области