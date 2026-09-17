Новые требования для детских садов Самарской области введут с марта 2027

С 1 марта 2027 года в Самарской области, как и по всей стране, начнут действовать новые требования для помощников воспитателей в детских садах. Минтруд разработал первый профессиональный стандарт для этой должности. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Об этом «Российской газете» сообщили в министерстве труда РФ.

«По новым правилам кандидатам понадобится среднее общее образование и курсы «Младший воспитатель» или «Помощник воспитателя». Придется сдать экзамены по основам педагогики, физиологии и гигиены. В обязательные навыки войдут дезинфекция игрушек, хранение продуктов и первая помощь. Также сохранятся медосмотры и проверка на судимость», - говориться в посте.

Сейчас в Самарской области помощником воспитателя может работать человек без подготовки. Эксперты предупреждают: если обучение сделают платным, а зарплаты не поднимут, желающих работать в детсадах станет меньше. Профессор Финансового университета Александр Сафонов напомнил, что похожая ситуация была с учителями начальных классов в 2010 году. Тогда обязательное высшее образование пришлось отменить из-за нехватки кадров, пишет Самара-КП.