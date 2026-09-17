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Более 160 км железнодорожного пути обновлено на Куйбышевской железной дороге в текущем году

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Более 160 км железнодорожного пути обновлено на Куйбышевской железной дороге в текущем году

В период проведения летней ремонтно-путевой кампании 2026 года различными видами ремонта на Куйбышевской железной дороге отремонтировали свыше 160 км железнодорожного пути, до конца текущего года запланировано модернизировать еще 46 км. В рамках ремонтных работ также было отремонтировано свыше 120 стрелочных переводов, еще 33 комплектов новых стрелочных переводов будет уложено до конца года.

Основная часть ремонтных работ проводилась на территории Самарской области, Республик Мордовия и Башкортостан. Это связано с подготовкой железнодорожной инфраструктуры к ожидаемому повышению пассажиро- и грузопотока в 2027 году. 

Ремонт пути был проведен на станциях Пишля, Ковылкино, Теплый стан, Воденяпинский, на перегонах Хованщина – Пишля, Мокша – Токмово (Республика Мордовия), на перегонах Асекеево – Филипповка, Заглядино – Асекеево (Оренбургская область), на станциях Шингак-Куль, Приютово, на перегонах Аша – Миньяр, Уршак – Кабаково, Кандры – Каран-Елга, Иглино – Тавтиманово, Чишмы – Алкино  (Республика Башкортостан), на перегонах Клявлино – Маклауш, Денискино – Пронино, Жигулевск – Пост 104 км, Губино – Сызрань-1, Кашпир – Рябина (Самарская область), на станции Нурлат (Республика Татарстан), на станции Рябина, Ключики – Прасковьино (Ульяновская область). 

При проведении масштабных ремонтных работ была использована технология «закрытого перегона», при которой участок закрывается для движения поездов. В этом году время закрытия составляла от двух до пяти суток. Это позволило значительно повысить качество работ и экономить время. Для пассажирских и грузовых составов разрабатывается временный график, обеспечивающий их бесперебойное движение. 

Обновление  и техническая модернизация железнодорожного полотна проводилась в рамках программы по повышению безопасности движения. Планомерная работа позволяет повышать безопасность движения поездов,  увеличивая скорость их движения. Так, на основных участках московского направления скорость пассажирских составов достигает 140 км/ч.

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