67% родителей не знают, какую профессию выбрать детям в эпоху ИИ

Две трети родителей (67%) уверены, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта сегодня невозможно предсказать, какие профессии будут востребованы к моменту выхода их детей на рынок труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса более тысячи родителей с детьми до 18 лет, проведенного маркетплейсом Финуслуги.

Более 40% респондентов полагают, что ИИ создаст новые профессии и расширит карьерные горизонты, 37% прогнозируют рост безработицы, а 21% не ожидает существенных изменений от внедрения технологий.

Чуть больше 40% отцов и 30% матерей опасаются сокращения числа профессий на фоне развития искусственного интеллекта. При этом более половины родителей признались, что сами обращались к нейросетям, чтобы помочь ребенку с домашним заданием.

Почти две трети (62%) родителей отметили, что их дети пользуются ИИ с той или иной периодичностью: 18% делают это ежедневно, 23% — несколько раз в неделю. Среди юных пользователей 57% применяют технологии для учебы, а 56% — для поиска информации.