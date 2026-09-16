45% россиян хотели бы увеличить доход более чем на 25% при смене работы осенью

Большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте: 38% опрошенных собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. При этом еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, что происходит на рынке и какие возможности доступны. Каждый седьмой (15%) респондент уже активно ищет новую работу и готов перейти на новое место этой осенью.

Больше четверти (27%) работающих россиян полностью довольны текущим местом работы и чувствуют себя на своем месте. Еще треть (32%) в целом довольны, но хотели бы некоторых изменений. При этом каждый десятый (10%) респондент хотел бы сменить сферу или профессию.

Для почти половины работающих россиян (48%) основной причиной смены работы может стать желание увеличить доход. Среди других факторов — желание сменить сферу деятельности или специальность (17%), попробовать новое и расширить зону ответственности (17%), а также стремление найти работу, которая лучше соответствует жизненным целям (16%).

При выборе нового места россияне также рассчитывают на заметное увеличение дохода. 45% респондентов хотели бы увеличить доход более чем на 25%, еще 16% — на 21–25%. В среднем, опрошенные респонденты хотят увеличить доход при смене работы на 22%.

Онлайн-реклама влияет на выбор вакансий для 63% работающих россиян, готовых рассмотреть новые предложения. Для 10% работающих россиян онлайн-реклама HR-бренда — один из главных факторов при выборе новой работы. Еще 22% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 30% обращают на них внимание время от времени.

Чаще всего релевантную рекламу вакансий и предложений о трудоустройстве россияне замечают на сайтах с объявлениями — их назвали 47% тех, на чьи решения влияет онлайн-реклама. По 32% респондентов отметили поисковые системы и социальные сети. Еще 29% узнают о подходящих возможностях от друзей, коллег и родственников.