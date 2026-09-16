45% россиян хотели бы увеличить доход более чем на 25% при смене работы осенью

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Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели исследование среди 10 000* россиян, чтобы узнать, как работающие специалисты оценивают карьерные перспективы на осень, что может мотивировать их к смене работы и какую роль играет онлайн-реклама при поиске новых возможностей. Исследование показало, что 15% работающих россиян активно ищут новую работу и готовы к переходу этой осенью. Еще 28% периодически просматривают вакансии, чтобы оставаться в курсе рынка. Главным фактором, который может подтолкнуть к смене работы, остается желание увеличить доход — его назвали 48% респондентов.
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