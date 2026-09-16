В Самаре по иску прокуратуры управляющую компанию обязали отремонтировать кровлю дома

Прокуратура Самарского района г. Самары по обращению пенсионера проверила исполнение жилищно-коммунального законодательства в деятельности управляющей организации.

В ходе выездного обследования многоквартирного дома на ул. Алексея Толстого/Крупской в г. Самаре выявлены нарушения содержания общего имущества. Установлены повреждения кровли, а также ненормативное состояние дворовой территории, выразившееся в наличии мусора.

Прокуратура района приняла комплекс мер, в том числе направила в суд исковое заявление в интересах пожилого жильца с требованием обязать управляющую компанию выполнить работы по ремонту и текущему содержанию крыши многоквартирного дома.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.