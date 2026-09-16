В Самаре мужчина, хранивший более 1,5 кг запрещенных веществ, получил 8 лет особого режима

Прокуратура Промышленного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя областного центра. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Прокурор представил суду доказательства того, что мужчина вступил с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на распространение наркотических средств.

В январе 2026 года подсудимый незаконно приобрел тяжелые наркотики общей массой более 1,5 кг и расфасовал их по месту жительства на ул. Вольской для дальнейшего сбыта.

Однако преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли наркотические средства из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ в собственность государства обращен сотовый телефон осужденного.

Приговор в законную силу не вступил.