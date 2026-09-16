Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до ноября

Правительство приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомые с результатами совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.

Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено с целью обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, говорит один из собеседников.

Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен на три месяца (до 31 декабря 2025 г.), затем правительство трижды продлевало срок действия ограничений – до 28 февраля, до 31 июля 2026 г. и до 31 января 2027 г.

В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива. Запрет был установлен до 31 июля 2026 г., затем кабмин поочередно продлил его до 1 сентября и 30 сентября. Исключение сделано для вывоза дизтоплива в рамках международных соглашений и для гуманитарных поставок.

Параллельно в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 г.

Решения в отношении экспортных ограничений принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, объемов производства и запасов, а также динамики спроса, говорит представитель Минэнерго. Приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка в полном объеме и стабильность топливного рынка, подчеркивает собеседник.

По его словам, параметры ограничений регулярно оцениваются в зависимости от ситуации на внутреннем рынке, и при формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации действующие ограничения могут быть скорректированы.

Эмбарго на экспорт нефтепродуктов – одна из мер по стабилизации российского рынка моторного топлива. Из-за атак на российскую топливно-энергетическую инфраструктуру ряд НПЗ получили повреждения, из-за чего в России произошло временное сокращение производства бензина и дизельного топлива, говорил в начале июля на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак.

Для стабилизации ситуации правительство ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а нефтяные компании увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздний срок, а также направили на рынок накопленные ранее запасы топлива, говорил Новак. Также был расширен импорт нефтепродуктов и увеличен выпуск топлива более низкого экологического класса. Кроме того, для наполнения внутреннего рынка правительство снизило в период с 1 июля по 30 сентября 2026 г. норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10%.

Новак 14 сентября провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. В сообщении правительства по его итогам отмечалось, что российские НПЗ ввели в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. При этом продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои, отмечала пресс-служба правительства.

По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива, своевременно предлагать механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры, говорится в сообщении. Кроме того, он поручил усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.