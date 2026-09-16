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Освещение вместо таблетки: психолог рассказала, как теплый свет помогает бороться с осенней хандрой

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Освещение вместо таблетки: психолог рассказала, как теплый свет помогает бороться с осенней хандрой

Теплый свет от гирлянд и светильников помогает бороться с нервным напряжением, которое психологи часто связывают с ухудшением настроения и упадком сил. Осенью при сокращении светового дня уровень серотонина падает, а вместе с ним ухудшается настроение, появляются усталость и тревожность. Психолог Анастасия Мартынова вместе с экспертами Fix Price выяснили, что антидотом от сезонной хандры может стать теплый свет от гирлянд. Он способен создавать правильную психологическую атмосферу расслабления, а сам ритуал включения лампочек формирует позитивные ассоциации, помогая снять нервное напряжение и справиться со стрессом.

Снижение активности, сонливость и желание укрыться пледом и остаться дома – типичные проявления перестройки организма на осенний сезон. Такое состояние усиливается по мере того, как портится погода, поэтому важно в этот период научиться управлять своим состоянием. На этом фоне психолог Анастасия Мартынова вместе с экспертами Fix Price предлагают универсальный антидот от сезонной хандры – гирлянду.

«Теплый свет создает уютную атмосферу, а сам ритуал включения лампочек дарит положительные эмоции и ощущение праздника. Источники света передают мозгу импульсы, которые влияют на концентрацию и снижают стресс. Особенно заметен этот эффект во время дружеских и семейных посиделок: включение гирлянды дома или приглушенный свет в кафе формируют ассоциацию с приятными эмоциями и помогает расслабиться и снять нервное напряжение», – советует Анастастия Мартынова.

«Кокон» для души

Окружающее пространство сильно влияет на эмоциональное состояние – это объясняется базовой потребностью в безопасности. Современный ритм жизни и так заставляет нас испытывать хронический стресс, а ухудшение погоды только повышает напряжение. Поэтому дома важно окружить себя уютом и теплом: такая обстановка поможет снизить градус тревоги и расслабиться после непростого дня. Интерьер в данном случае позволяет защититься от внешнего хаоса и создать собственный уголок спокойствия.

«Осеннюю хандру не стоит оставлять на самотек: именно она нередко становится ступенькой к депрессии. Поэтому не ждите, пока серость за окном начнет диктовать вам настроение, – добавьте в дом света. Световые приборы посылают мозгу импульсы, которые помогают удерживать концентрацию и снижают стресс. Преобразовать пространство помогут источники света – гирлянды, свечи и декоративные светильники. Благодаря мягкому и теплому освещению они создадут ощущение комфорта», – рекомендует Мартынова.

Эксперты Fix Price советуют разместить их в разных уголках дома: в спальне, гостиной или даже на кухне. Простой акцент в виде ярких огоньков может значительно изменить вашу эмоциональную реакцию на холодные и серые осенние дни. А чтобы сделать пространство интереснее и добавить индивидуальности в декор, используйте разные варианты оформления: обвяжите гирлянды вокруг рамок картин, расставьте их на полках в сочетании с любимыми книгами или разместите на подоконниках.

Позитивная терапия

Еще один прием – установить традицию зажигать гирлянду в определенные моменты, чтобы она пробуждала положительные эмоции. Это может быть просмотр кино с друзьями или вечер настольных игр с семьей.

«Когда вы включаете гирлянду перед семейным кино или вечером настольных игр, мозг закрепляет связку: свет, тепло, близкие, радость. Так появляются новые нейронные связи, и привычное действие начинает работать как эмоциональный переключатель. Это ассоциативный механизм: внешний маркер запускает внутреннее состояние праздника, которое вы уже испытывали, – объясняет психолог.

Помочь переключиться от уныния и повысить ощущение счастья может также творчество. Эта увлекательная деятельность уменьшает тревожность за счет того, что активирует те же участки мозга, которые отвечают за удовольствие и снижение стресса.

«Например, можно создать уникальные инсталляции из гирлянд, сочетая их с фотографиями, природными материалами, стеклом или цветами. Это не только украсит дом, но и даст возможность переключить внимание и выпустить негативные эмоции, погрузившись в творческий процесс. Хорошим вариантом станет использование гирлянды для создания мини-арт-проектов: например, можно подсветить инсталляцию, сделанную своими руками, или задекорировать зеркало, чтобы получить уникальную игру света. Такой подход добавит уюта и сделает атмосферу более теплой», – дополняет Анастасия Мартынова.

Дождливая погода, серость за окном и прохлада – все это неизбежно влияет на самочувствие человека и вызывает тоску. Согласно опросу, более 41% россиян сталкиваются осенью с ухудшением психологического состояния, которое проявляется в упадке сил и настроения. Но соблюдение перечисленных советов может значительно улучшить эмоциональный фон в серые осенние будни. Хандра не сможет взять верх, если у вас будет собственный уголок света и теплоты.

 

 

 

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