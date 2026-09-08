Новокуйбышевский городской суд осудил строителя за наркотики

Отделом дознания О МВД России по г. Новокуйбышевску расследовано и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении работающего в строительной организации мастером, ранее не судимого 36-летнего местного жителя.

В мае текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа внутренних дел проверяя полученную информацию о причастности местного жителя к обороту запрещенных веществ, задержали его возле подъезда многоквартирного дома. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли из одежды зип-пакет с порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство в сети Интернет, забрал его из тайника-закладки и хранил для собственного употребления. В дальнейшем установлено, что местный житель несколько лет страдает наркотической зависимостью и состоит на учете в наркологическом диспансере. При осмотре его места жительства запрещенных веществ и предметов не обнаружено.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследованием установлено, что обнаруженное вещество является мефедроном в значительном размере.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, сбывших подозреваемому запрещённые вещества.

Отделом дознания мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

Новокуйбышевский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Также мужчину обязали пройти лечение от наркомании и медицинскую, социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.