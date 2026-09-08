В Госдуме призвали установить пенсию не ниже 40% от зарплаты

Пенсия в России должна составлять не менее 40% от прежней заработной платы гражданина. Об этом 8 сентября сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Парламентарий отметил тенденцию к снижению этого показателя. По его словам, если в 2018 году соотношение пенсии и утраченного заработка составляло 32%, то в настоящее время оно опустилось ниже 24%. Миронов подчеркнул, что государственные гарантии снижаются, хотя ситуация должна быть обратной.

Для обеспечения роста выплат депутат предложил пересмотреть действующую шкалу страховых взносов. По мнению Миронова, ставку отчислений необходимо сделать либо единой для всех категорий граждан либо прогрессивной.



«Чем выше заработок, тем выше отчисления. И тогда у государства будут деньги, чтобы платить достойные пенсии», — приводит слова политика ТАСС.



Миронов убежден, что изменение механизма формирования страховых взносов позволит государству аккумулировать достаточный объем средств для выполнения обязательств перед пенсионерами.