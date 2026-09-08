70% россиян уверены, что профессию программиста не заменит ИИ

В преддверии Дня программиста 13 сентября, Почта Mail совместно с Наука Mail выяснили, как россияне видят профессию программиста и ее будущее.

76% респондентов относятся к специальности положительно, считая ее главным достоинством — минимум правил и бюрократии. Среди плюсов опрошенные ценят возможность работать удаленно из любой точки мира (19%). Высокий доход отметили 16%. Респонденты также выделили возможность создавать технологии, востребованность профессии, а также гибкий график (по 12% соответственно).

Главным недостатком профессии стала монотонность и необходимость проводить много времени за компьютером –– это отталкивает каждого третьего (28%). Для 27% главным минусом является сложность входа в профессию без опыта, для каждого пятого (22%) –– высокая конкуренция. При погружении в профессию традиционное образование в приоритете: более половины (54%) считает оптимальным обучение в профильном вузе. Еще 21%, уверены, что стажировки и получение практического опыта будут наиболее эффективны. Онлайн-курсы и самостоятельное обучение отметили по 9% респондентов соответственно. Несмотря на развитие технологий, представление россиян об образе программиста остается довольно традиционным. 39% прежде всего представляют код, ноутбук и несколько мониторов. Еще 22% связывают профессию с конкурентоспособной зарплатой и удаленной работой, 21% — с IT-корпорациями, стартапами и новыми технологиями. При этом ИИ-технологии ассоциируются с программистом у 13%.

Наибольший интерес к профессии проявили участники опроса из Новосибирска (23%), Краснодара (22%), Нижнего Новгорода (20%), Екатеринбурга и Саратова (по 18% соответственно).

Большинство родителей положительно относятся к выбору детей обучению программированию. 32% сделали бы такой выбор, считая профессию перспективной и востребованной. Еще 21% поддержали ребенка при условии получения качественного образования.

При этом россияне уверены, что развитие ИИ не сократит спрос на программистов через 10-20 лет. Большинство уверены, что востребованность специалистов останется высокой благодаря развитию технологий и ИИ.

*Опрос проведён среди читателей Hаука Mail в сентябре 2026. Всего опрошено 2300 россиян.