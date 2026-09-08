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Минсельхоз России: Цены на картофель и некоторые овощи начнут заметно снижаться

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Минсельхоз России: Цены на картофель и некоторые овощи начнут заметно снижаться

По мере наращивания поставок местной продукции на рынок в России будут все заметнее снижаться цены на картофель и некоторые овощи. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Его прогноз процитировало ТАСС.

Обращается внимание на то, что средняя цена картофеля у производителей за последний месяц опустилась на 12,3 процента. По данным на 2 сентября она достигла 26,3 рубля за килограмм. За этот же отрезок времени помидоры подешевели на десять процентов.

Что касается потребительских цен, то здесь тоже наблюдается снижение. За картофель стали просить на 16,5 процента меньше, а за морковь — на 12,6 процента. Белокочанная капуста подешевела на 16,4 процента, лук репчатый — на 8,2 процента. Цена столовой свеклы опустилась на 11,8 процента.

По данным «Руспродсоюза», стоимость минимальной месячной корзины продуктов питания в России выросла в июле на 8,5 процента и составила 8159 рублей. Дешевле всего данный набор стоит в Мордовии и Саратовской области. Там речь идет о 6591,1 и 6800,2 рубля соответственно.

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