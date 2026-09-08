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Ресейл-сегмент в Самаре вырос с 54% до 58% за год

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ресейл-сегмент в Самаре вырос с 54% до 58% за год

Аналитики Авито изучили динамику спроса и предложения в оборудовании для бизнеса в Самаре по итогам августа. Наиболее заметный рост спроса на вторичном рынке за год показало оборудование для салонов красоты, а в новом — пищевое оборудование. 

В августе 2026 года спрос на оборудование в ресейл-сегменте в Самаре продолжил расти и достиг 58%. Годом ранее на оборудование «с пробегом» приходилось 54%. Сильнее всего доля спроса на такое оборудование по России выросло в категории «для салонов красоты» (с 49% до 69%) и в телекоммуникационном оборудовании (с 31% до 39%). Новый сегмент преобладает в телекоммуникационном оборудовании (61%) и оборудовании для автобизнеса (60%). Последняя категория показала рост на 2%, с 58%. 

Драйверы роста

В ресейл-сегменте в августе год к году заметнее всего вырос спрос на оборудование для салонов красоты (х2 раза) и оборудование для автобизнеса (+67%). В оборудование для салонов красоты входит инвентарь для маникюра и педикюра, массажа и коррекции фигуры, парикмахерских услуг, косметологических, а также тату, татуажа, эпиляции и загара. В оборудование для автобизнеса — заправочное, моечное, ремонтное и прочее оборудование. В объеме предложения наибольший прирост показало также оборудование для салонов красоты (+54%) и для автобизнеса (+37%). Этот показатель измеряется в количестве листеров, опубликовавших объявления на платформе.

Что касается нового оборудования, здесь самый высокий прирост спроса за год зафиксировали на пищевое (+84%) и логистическое оборудование (+37%). В пищевое оборудование входит холодильное, тепловое, хлебопекарное и прочее оборудование. В логистическое — контейнеры, грузоподъемное и складское оборудование.

Лидеры по объему

Наибольшая доля спроса среди всего оборудования в августе 2026 года приходится на пищевое оборудование (22%). Также в топ-5 — промышленное (20%), торговое (16%), логистическое (15%) и оборудование для салонов красоты (12%). 

В объеме предложения в пятерку лидеров вошло промышленное оборудование (37%), торговое (21%), пищевое (15%), оборудование для салонов красоты (13%) и логистическое оборудование (12%). 

 

Средние цены

В среднем по площадке оборудование «с рук» обходится значительно дешевле, чем новое. Во многих категориях средняя разница оборудования на ресейле и нового в цене доходит до половины и позволяет существенно сэкономить. Так, оборудование для автобизнеса в среднем стоит 181 000 рублей в новом состоянии и 88 000 рублей на ресейле, разница в цене составляет 51%. Оборудование для салонов красоты в среднем стоит 190 000 рублей новое и 98 000 рублей при покупке «с рук», на 48% дешевле. 

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