В Самаре Екатерина Тархова хотела использовать нейросети, чтобы подделать голос убитого

В Самаре 8 сентября продолжается суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной подозреваемой является их единственная внучка Екатерина, которая на этот раз предстала в новом образе и с прической под каре.

На этот раз к заседанию по ВКС подключился свидетель из Москвы, эксперт по работе с нейросетями. Мужчина рассказал, что в январе 2025 года ему в чате написала женщина, которая якобы хотела создать поздравление с праздником с информацией о том, что дедушке и бабушке стало лучше.

С кем именно он общался, мужчина не знает, но, вероятно, следствие полагает, что заказчицей генерации «поздравлений» была именно Екатерина Тархова. Она прислала несколько голосовых файлов, чтобы сгенерировать сообщение с нужным текстом. По словам свидетеля, на первом были голоса бабушки, дедушки и внучки, но он не подошел. Тогда собеседница прислала запись голоса мужчины, которую нужно было подделать, по всей видимости, это был голос Виктора Тархова.

Екатерина Тархова планировала сама разобраться с нейросетью, а за подсказки заплатила столичному специалисту 30 тысяч рублей двумя равными переводами, отправителем значилась некая Елена. Переписка в мессенджере шла от имени Натальи, позже все сообщения были удалены, пишет Самара-КП.