В Самарской области идет приём заявок на юбилейный сезон конкурса «Студент года 2026»

7 сентября в регионе стартовал приём заявок на Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — региональный этап Российской национальной премии «Студент года». Для студентов вузов и ссузов Самарской области – это повод заявить о себе. Подать заявку можно до 23:59 27 сентября на сайте studentgoda63.ru.

«Образование - опора устойчивого развития региона, а сильная система образования вырастает из сильных, инициативных студентов, и в вузах, и в колледжах. Поэтому нам важно вовремя замечать активных ребят, тех, кто проявляет себя в науке, творчестве, спорте и общественной работе. Конкурс «Студент года» как раз о таких людях. Он показывает студентов, которые уже сегодня берут на себя ответственность и доводят идеи до результата. Мы выстраиваем для них целую систему возможностей, от студенческих проектов до стажировок и кадрового резерва региона, и поддержим каждого, кто готов трудиться и вести за собой других», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С 2012 года Конкурс неизменно поддерживает студенческие начинания. В 2026 году проект отметит 15-летие. Концепция Конкурса в 2026 году — «Дело за тобой». Она обращена к студентам, которые действуют, развиваются в выбранном направлении и могут подтвердить свои достижения конкретными результатами. Кто-то развивает общественные и добровольческие инициативы, занимается творчеством или спортом, кто-то строит профессиональный путь, занимается интеллектуальной деятельностью или развивает студенческое медиа.

Участниками Конкурса могут стать студенты, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, включая филиалы на территории Самарской области. На момент проведения очного этапа возраст участников не должен превышать 25 лет для студентов СПО и 27 лет для студентов вузов.

В 2026 году конкурс проводится в 15 основных номинациях, участники могут подать заявку не более чем в трёх номинациях. Для студентов образовательных организаций высшего образования предусмотрены номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческая творческая личность вуза», «Спортсмен года вуза» и «Интеллект года».

Студенты профессиональных образовательных организаций могут принять участие в номинациях «Студенческий лидер ссуза», «Студенческая творческая личность ссуза», «Спортсмен года ссуза», «Староста года» и «Молодой профессионал года».

Ещё шесть номинаций доступны и студентам вузов, и студентам ссузов, а также студенческим объединениям: «Доброволец года», «Патриот года», «Общественник года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года» и «Студенческое медиа года».

Помимо победителей в каждой номинации, экспертное жюри выберет обладателя Гран-при премии «Студент года 2026». Гран-при получит участник, достижения которого выйдут за рамки одной конкретной номинации. В фокусе внимания будут: личный вклад в общественную жизнь образовательной организации или региона, достижения в профессиональном мастерстве, научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, активное участие в работе органов студенческого самоуправления и т.д.

«Уже 15 лет Конкурс остаётся востребованным, потому что отвечает на ключевой запрос современной молодёжи — действовать, брать ответственность за свои решения и доводить идеи до результата. Для студентов Самарской области это настоящий социальный и кадровый лифт, который помогает проявить свой вклад и сделать его заметным. Участники не ждут идеальных условий — они сами создают возможности для развития своих объединений, образовательных организаций и региона. Результаты это подтверждают: победители прошлого года вошли в кадровый резерв Самарской области, а награды Российской национальной премии в номинациях «Общественник года» и «Доброволец года» показали значимость вклада студенчества в развитие региона», — поделилась Анна Реброва, координатор проекта «Студент года».

После завершения приёма заявок, с 28 сентября по 4 октября, состоится техническая оценка конкурсной документации. С 5 по 11 октября пройдёт очный этап и определение номинантов регионального конкурса. Церемония награждения состоится после 19 ноября. Победители регионального этапа Конкурса могут быть рекомендованы для участия в Российской национальной премии «Студент года — 2026».

Фото: Конкурс «Студент года» Самарской области