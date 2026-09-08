Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы, сообщил Вячеслав Федорищев.



"На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.



Чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию проходит в Турции. В соревнованиях принимают участие 400 сильнейших спортсменов из 38 стран. Паралимпийскую сборную команду России представляют 65 спортсменов.



В очередной раз испытываем чувство гордости за нашего прославленного пловца и его тренера Вячеслава Ленского.



Впереди у Кирилла еще 4 заплыва. Будем болеть и поддерживать всей Самарской областью!" - рассказал губернатор.

Фото: Вячеслав Федорищев