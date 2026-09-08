Я нашел ошибку
Главные новости:
С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города.
 В Самаре прошел форум приемных семей
По информации Приволжского УГМС в ближайший час 8 сентября с сохранением 9 сентября местами в Самарской области ожидается гроза. 9 сентября местами сильный дождь, ночью усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
Сегодня в регионе ожидается гроза, 9 сентября местами сильный дождь и ветер
В Пензе продолжаются соревнования Спартакиады пенсионеров России с участием любителей спорта и активного образа жизни из 77 регионов страны.
Самарская область - серебряный призер Спартакиады пенсионеров России по дартсу
10 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча «Современная война глазами историка».
В СОУНБ  профессиональный историк поделится с читателями своим взглядом на СВО
 На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.
Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы
12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы «Чайка» будет проходить областной туристский фестиваль «Туриада» - региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Туриада».
Региональный этап «Туриады» ПФО пройдет в Самаре
7 сентября в регионе стартовал приём заявок на Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — региональный этап Российской национальной премии «Студент года».
В Самарской области идет приём заявок на юбилейный сезон конкурса «Студент года 2026»
Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.
Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
-0.4
EUR 100.17
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы

139
 На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.

 Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы, сообщил Вячеслав Федорищев.

"На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию проходит в Турции. В соревнованиях принимают участие 400 сильнейших спортсменов из 38 стран. Паралимпийскую сборную команду России представляют 65 спортсменов.

В очередной раз испытываем чувство гордости за нашего прославленного пловца и его тренера Вячеслава Ленского.

Впереди у Кирилла еще 4 заплыва. Будем болеть и поддерживать всей Самарской областью!" - рассказал губернатор.

 

Фото:   Вячеслав Федорищев

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города.
08 сентября 2026, 15:46
 В Самаре прошел форум приемных семей
С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города. Общество
35
По информации Приволжского УГМС в ближайший час 8 сентября с сохранением 9 сентября местами в Самарской области ожидается гроза. 9 сентября местами сильный дождь, ночью усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
08 сентября 2026, 15:21
Сегодня в регионе ожидается гроза, 9 сентября местами сильный дождь и ветер
По информации Приволжского УГМС в ближайший час 8 сентября с сохранением 9 сентября местами в Самарской области ожидается гроза. 9 сентября местами сильный... Экология
108
В Пензе продолжаются соревнования Спартакиады пенсионеров России с участием любителей спорта и активного образа жизни из 77 регионов страны.
08 сентября 2026, 15:08
Самарская область - серебряный призер Спартакиады пенсионеров России по дартсу
В Пензе продолжаются соревнования Спартакиады пенсионеров России с участием любителей спорта и активного образа жизни из 77 регионов страны. Спорт
109
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
230
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
667
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
835
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
926
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2419
Весь список