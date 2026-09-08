Региональный этап «Туриады» ПФО пройдет в Самаре

12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы «Чайка» будет проходить областной туристский фестиваль «Туриада» - региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Туриада».

В программе соревнования по спортивному туризму на пешеходных, горных, велосипедных дистанциях, спортивное ориентирование, конкурс «Вязание туристских узлов». Судейская коллегия будет определять лучших спортсменов-туристов по видам программы в личном зачете и в командном первенстве.

В фестивале планируют принять участие около 200 человек в составе 15 делегаций из разных муниципалитетов Самарской области.

13 сентября в 15:30 состоится церемония награждения победителей и призеров фестиваля.

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Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» проводится под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цели проекта – развитие массового спортивно-туристского движения среди молодежи Приволжского федерального округа и формирование у них ценностей здорового образа жизни, что также отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО