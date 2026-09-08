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Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»
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Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»

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Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.

На Цифровой платформе МСП.РФ стартовал новый, третий по счету отбор на участие в акселераторе «Платформа роста» — совместном проекте РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив для предпринимателей, которые хотят масштабировать бизнес и выйти на федеральный уровень.

Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.

Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», - подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

«Платформа роста» — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании региона, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста"».

Для участия в программе «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в России на собственном или контрактном производстве, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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