Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»

На Цифровой платформе МСП.РФ стартовал новый, третий по счету отбор на участие в акселераторе «Платформа роста» — совместном проекте РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив для предпринимателей, которые хотят масштабировать бизнес и выйти на федеральный уровень.



Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.



Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», - подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.



«Платформа роста» — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.



«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании региона, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста"».



Для участия в программе «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в России на собственном или контрактном производстве, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.



Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО