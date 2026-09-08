В Тольятти подрались школьницы

В соцсетях появилось видео с дракой двух девочек-подростков. Его автор уверял, что инцидент произошел в Тольятти, а в конфликте участвовали две школьницы, одна из гимназии №48, а вторая – из школы №46. На публикацию обратила внимание полиция.

«По выявленной публикации в сети интернет проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские просят жителей, у которых есть какая-то информация об этом конфликте и его участниках, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 112.