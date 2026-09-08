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Минстрой Самарской области разъяснил порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в зонах затопления и подтопления

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Минстрой Самарской области разъяснил порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в зонах затопления и подтопления

Министерство строительства Самарской области дало официальные разъяснения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере градостроительной деятельности на земельных участках, расположенных в зонах затопления и подтопления.

Поводом для обращений жителей стало вступление в силу с 4 августа изменений в Водный кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом № 301-ФЗ, которые исключили возможность возведения капитальных объектов на территориях, находящихся в зонах затопления и подтопления.

«Ситуация возникла не только в Самарской области, а сразу во всех регионах страны. Сейчас Минстрой России и лично вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин занимается этим вопросом и готовит необходимые предложения по дальнейшему регулированию. При этом хочу отдельно подчеркнуть: по позиции Минстроя России, оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов строительства только в связи с новыми требованиями сейчас нет. Также нет оснований отказывать во внесении изменений в ранее выданные разрешения», - пояснил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Официальные разъяснения Министерства строительства РФ по применению Федерального закона №301-ФЗ были направлены органам исполнительной власти 2 сентября 2026 года. Также ситуацию прокомментировал заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин, который подчеркнул, что ведомство занимается доработкой принятого закона, в том числе в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. «Никто не останется в заложниках, все обязательства, взятые компаниями перед банками и людьми, будут выполнены, все объекты будут достроены», - подчеркнул он.

По информации регионального минстроя, на текущий момент все государственные услуги по внесению изменений в разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляются в штатном режиме.

В случае получения отказа в предоставлении государственной услуги по мотивам, связанным с новыми требованиями Водного кодекса, заявители вправе обратиться в Министерство строительства Самарской области. Специалисты министерства проведут проверку и рассмотрят обоснованность такого отказа в индивидуальном порядке.

Министерство строительства Самарской области держит ситуацию на постоянном контроле и оперативно проинформирует о любых изменениях в нормативном регулировании и порядке действий.

«Мы видим обеспокоенность жителей, особенно тех, кто получил землю и разрешения на строительство по ранее выданным участкам и градостроительным планам земельных участков. Сегодня я бы не советовал делать преждевременные выводы и тем более говорить людям, что они потеряли возможность строительства или что их участки будут заменены. Мы внимательно следим за этой работой вместе с коллегами из Минстроя России. Как только появятся дополнительные решения и уточненный порядок действий, обязательно доведём эту информацию до жителей», - подчеркнул Александр Фомин.

 

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