Товарооборот России и Китая устремился к рекорду

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города.
 В Самаре прошел форум приемных семей
По информации Приволжского УГМС в ближайший час 8 сентября с сохранением 9 сентября местами в Самарской области ожидается гроза. 9 сентября местами сильный дождь, ночью усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
Сегодня в регионе ожидается гроза, 9 сентября местами сильный дождь и ветер
В Пензе продолжаются соревнования Спартакиады пенсионеров России с участием любителей спорта и активного образа жизни из 77 регионов страны.
Самарская область - серебряный призер Спартакиады пенсионеров России по дартсу
10 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча «Современная война глазами историка».
В СОУНБ  профессиональный историк поделится с читателями своим взглядом на СВО
 На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.
Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы
12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы «Чайка» будет проходить областной туристский фестиваль «Туриада» - региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Туриада».
Региональный этап «Туриады» ПФО пройдет в Самаре
7 сентября в регионе стартовал приём заявок на Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — региональный этап Российской национальной премии «Студент года».
В Самарской области идет приём заявок на юбилейный сезон конкурса «Студент года 2026»
Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.
Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
-0.4
EUR 100.17
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Товарооборот России и Китая устремился к рекорду

209
Товарооборот России и Китая устремился к рекорду

Товарооборот России и Китая достиг в январе-августе 185,05 миллиарда долларов, увеличившись год к году на 28,4 процента, свидетельствуют данные таможенников КНР, на которые ссылается агентство РИА Новости.

Стоимость экспорта РФ в Китай выросла за отчетный период на 26,5 процента, до 100,37 миллиарда долларов, поставки в обратном направлении увеличились на 30,7 процента, до 84,68 миллиарда.

Таким образом, Москва сохраняет профицит в торговле с Пекином. Показатель двустороннего товарооборота продолжает ускоряться (в январе-июле рос на 26,3 процента), устремившись, как и анонсировалось, к новому историческому рекорду по итогам года.

Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. В 2025 году товарооборот после двух рекордных лет снизился на 6,9 процента на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США, но в начале 2026-го вернулся к росту и, как ожидается, превысит 250 миллиардов долларов, что больше, чем 244,8 миллиарда в 2024-м.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
213
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
664
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
833
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
926
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2412
Весь список