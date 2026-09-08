Товарооборот России и Китая устремился к рекорду

Товарооборот России и Китая достиг в январе-августе 185,05 миллиарда долларов, увеличившись год к году на 28,4 процента, свидетельствуют данные таможенников КНР, на которые ссылается агентство РИА Новости.

Стоимость экспорта РФ в Китай выросла за отчетный период на 26,5 процента, до 100,37 миллиарда долларов, поставки в обратном направлении увеличились на 30,7 процента, до 84,68 миллиарда.

Таким образом, Москва сохраняет профицит в торговле с Пекином. Показатель двустороннего товарооборота продолжает ускоряться (в январе-июле рос на 26,3 процента), устремившись, как и анонсировалось, к новому историческому рекорду по итогам года.

Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. В 2025 году товарооборот после двух рекордных лет снизился на 6,9 процента на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США, но в начале 2026-го вернулся к росту и, как ожидается, превысит 250 миллиардов долларов, что больше, чем 244,8 миллиарда в 2024-м.