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«Команда развития»: Геннадий Котельников подвел итоги 5 лет работы Самарской Губернской Думы

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«Команда развития»: Геннадий Котельников подвел итоги 5 лет работы Самарской Губернской Думы
Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников на конференции регионального отделения «Единой России» представил масштабный отчет о работе депутатов седьмого созыва. Главным мерилом успеха народные избранники назвали не количество принятых законов, а реальные перемены в жизни городов и сел, ставшие возможными благодаря тесному взаимодействию с губернатором Вячеславом Федорищевым и правительством области
 

Ключевым документом пятилетия стала Народная программа, соавторами которой в 2021 году выступили сами жители региона. За пять лет областной парламент принял 663 закона, из которых 63 имеют базовое значение для развития губернии. Особый акцент был сделан на социальном бюджете: в 2026 году 65% расходов областной казны (около 235 млрд рублей) направлены на здравоохранение, образование и поддержку населения.

Цифры преобразований впечатляют: в регионе обновлены 300 образовательных учреждений, построены 33 фельдшерско-акушерских пункта, а также офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории. Капитальный ремонт и реконструкция затронули около 50 лечебных учреждений. Эти результаты стали прямым следствием работы депутатов всех уровней — от муниципального до федерального.

Геннадий Котельников особо отметил вклад руководителей профильных комитетов: Екатерины Кузьмичевой, Владимира Субботина, Андрея Мурзова, Виктора Кузнецова, Николая Сомова и Елены Крыловой. Самарская Губернская Дума уже несколько лет входит в первую десятку национального рейтинга открытости «Парламент на ладони». За пять лет в Госдуму направлено 7 проектов федеральных законов, в Совет законодателей — 79 инициатив, в Правительство России — 31 обращение.

Отдельной героической страницей отчета стала поддержка участников СВО и их семей. Депутаты приняли более 30 областных законов в этой сфере, а из личных средств собрали и отправили в зону боевых действий гуманитарную помощь на сумму свыше 260 млн рублей. Наиболее активными в этом направлении названы Дмитрий Холин, Александр Живайкин, Владимир Дуцев и Виктор Воропаев. Параллельно в стенах Думы на системной основе ведется патриотическое воспитание молодежи: выставки и фотопроекты посетили тысячи школьников и студентов.

Говоря о задачах на будущее, спикер обозначил три ключевых вектора: выполнение Народной программы, реализация национальных и региональных проектов, а также масштабная подготовка к празднованию 450-летия Самары.

В своей заключительной речи Геннадий Котельников сделал акцент на человеческом факторе, жестко обозначив критерии эффективности депутата: «За каждым законом, каждым предложением всегда стояли и стоят интересы жителей Самарской области. Депутат — это человек, который много контактирует с людьми, внимательно вникает в их проблемы и нужды. Он должен регулярно проводить приёмы граждан, иметь высокую узнаваемость. Так должно быть. Но есть случаи, когда депутат редко бывает в своем округе, его мало кто знает в лицо. Депутат избран при поддержке партии, и надо всегда хорошо помнить, что депутат — это слуга народа, лучше и не скажешь».

Завершая выступление, председатель Думы поблагодарил губернатора Вячеслава Федорищева и всех коллег за совместную работу, пожелав новых успехов на благо региона.

Напомним, что Котельников Геннадий Петрович —  председатель Самарской Губернской Думы и руководит региональным парламентом с 2018 года. Академик Российской академии наук (РАН), лауреат Государственной премии и четырежды лауреат премии Правительства РФ, Почётный гражданин Самарской области и г. о. Самара. Известен как крупный ученый в области хирургии и трансплантологии. На посту спикера областного парламента курирует социально-экономическое развитие Самарской области, взаимодействие с федеральными органами власти и реализацию народных инициатив. За время его руководства Дума неоднократно входила в топ-10 самых открытых региональных парламентов России.

Теги: Единая Россия

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