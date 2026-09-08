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В Самарской области открыт агротехкласс по биотехнологиям: более 200 школьников уже выбрали профессию в АПК

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В Самарской области открыт агротехкласс по биотехнологиям: более 200 школьников уже выбрали профессию в АПК
В образовательном центре «Южный город» состоялось открытие первого в регионе агротехкласса по стратегически важному направлению «Биотехнологии и пищевое производство». Новый образовательный проект, реализуемый при поддержке региональных властей и крупного бизнеса, призван укрепить кадровый потенциал сельскохозяйственной отрасли, что является одной из ключевых задач народной программы партии «Единая Россия».
 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично посетил учебное заведение и отметил высокую значимость события. Класс создан совместно с федеральным холдингом, специализирующимся на производстве молочной продукции, что позволит выстроить эффективную связку «школа – вуз – предприятие».

Углубленное изучение биотехнологий и пищевого производства начнут 55 школьников из 7-х и 10-х классов. Для юных исследователей подготовлена современная материально-техническая база: свыше 100 единиц новейшего оборудования, собственная лаборатория и специализированный учебный класс.

Однако главный акцент, по словам главы региона, сделан на практической подготовке. Ученики смогут отрабатывать навыки непосредственно на производственных линиях профильного предприятия, участвовать в контроле качества на молочных фермах региона и проводить микробиологические исследования.

«Такое решение, в реализации которого задействованы механизмы национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", — конкретный шаг в подготовке кадров для АПК. Регион, современная школа, профильный вуз и крупный бизнес работают в одной связке. Все это создает реальные условия для профессиональной подготовки и соответствует задачам "Народной программы"», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев напомнил, что интерес к аграрным специальностям в Самарской области растет с каждым годом. На сегодняшний день уже более 200 учеников приняли решение обучаться в агротехклассах региона. Эти классы открыты в различных муниципалитетах области, что позволяет охватить сельские территории и города, обеспечивая равный доступ к профильному образованию.

Кроме того, первые выпускники 11-х классов, завершившие обучение по данной программе, уже получили сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в профильный самарский вуз. Это позволяет закрепить талантливую молодежь в регионе и обеспечить преемственность поколений в сельском хозяйстве.

Напомним, что открытие агроклассов ведется в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Российское село», который направлен на комплексное развитие сельских территорий, повышение престижа аграрных профессий и продовольственную безопасность страны. Мероприятия полностью интегрированы в «Народную программу» партии, гарантирующую выполнение социальных обязательств и стратегическое развитие агропромышленного комплекса в каждом регионе.
Координатор партпроекта «Российское село» в Самарской области, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов отметил:

«Открытие агротехкласса по биотехнологиям — еще один системный шаг в решении кадровой проблемы АПК. Мы давно говорили, что школьник должен видеть свой профессиональный путь со средней школы или хотя в старших классах. Сегодня регион, вуз и крупный бизнес объединяют свои усилия, чтобы дать ребятам не абстрактную теорию, а реальные производственные навыки — от микробиологических исследований до работы на молочных фермах.

Нам важно не только количество ребят, обучающихся в агроклассе, но и  качество подготовки. Сертификаты для поступления в вуз — это хороший бонус, но главное — это возможность остаться работать в родном регионе. Интерес к аграрным специальностям растет, и наша задача — создать все условия, чтобы этот интерес перерос в осознанный выбор профессии. Это прямое исполнение положений народной программы партии, где развитию села и подготовке кадров отведено ключевое место».

Теги: Единая Россия

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