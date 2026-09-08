Самарский университет открывает три новые образовательные программы по освоению технологий для исследования космического пространства

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города.
 В Самаре прошел форум приемных семей
По информации Приволжского УГМС в ближайший час 8 сентября с сохранением 9 сентября местами в Самарской области ожидается гроза. 9 сентября местами сильный дождь, ночью усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
Сегодня в регионе ожидается гроза, 9 сентября местами сильный дождь и ветер
В Пензе продолжаются соревнования Спартакиады пенсионеров России с участием любителей спорта и активного образа жизни из 77 регионов страны.
Самарская область - серебряный призер Спартакиады пенсионеров России по дартсу
10 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча «Современная война глазами историка».
В СОУНБ  профессиональный историк поделится с читателями своим взглядом на СВО
 На дистанции 50 метров вольным стилем Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль.
Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Чемпионата Европы
12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы «Чайка» будет проходить областной туристский фестиваль «Туриада» - региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Туриада».
Региональный этап «Туриады» ПФО пройдет в Самаре
7 сентября в регионе стартовал приём заявок на Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — региональный этап Российской национальной премии «Студент года».
В Самарской области идет приём заявок на юбилейный сезон конкурса «Студент года 2026»
Подавать заявки на участие в «Платформе роста» предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.
Предпринимателей губернии приглашают присоединиться к акселератору «Платформа роста»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
-0.4
EUR 100.17
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский университет открывает три новые образовательные программы по освоению технологий для исследования космического пространства

254
Самарский университет открывает три новые образовательные программы по освоению технологий для исследования космического пространства

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва открывает пул новых краткосрочных образовательных программ в области создания космических систем для студентов, преподавателей и научно-педагогических работников высших образовательных организаций России.

Это программы реализуются в рамках федерального проекта "Кадры для космоса" и отражают ДНК Самарского университета им. Королёва: 

  • Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-zondir)

Программа "Управление движением космических аппаратов для дальних космических миссий" направлена на формирование у слушателей практических компетенций в области: 

  • проектирования и баллистического обеспечения дальних космических миссий, 
  • управления ориентацией космических аппаратов с использованием методов искусственного интеллекта, 
  • цифровой обработки данных и технологий машинного обучения.

Руководитель проекта: Ольга Старинова, профессор, заведующий кафедрой динамики полёта и систем управления Самарского университета им. Королёва. 

Программа "Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли" посвящена формированию у слушателей устойчивых компетенций и практического опыта в области: 

 

  • проектирования, имитационного моделирования, конструирования и сборки космических аппаратов, 
  • тестирования малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с применением прогрессивных технических средств обучения.

 

Руководитель проекта: Сергей Сафронов, заведующий кафедрой космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И.Козлова 

Программа "Математическое моделирование и прикладная инженерия космических систем" направлена на освоение сквозного инженерного цикла по созданию узлов малых космических аппаратов, в рамках которого слушатели: 

 

  • разработают модели систем управления в SimInTech и проведут виртуальные испытания, 
  • соберут конструкторы малых космических аппаратов в лаборатории.

 

Руководитель проекта: Александр Ледков, доцент кафедры теоретической механики Самарского университета им. Королёва.

"Самарский университет им. Королёва обладает уникальным опытом разработки, создания и эксплуатации малых космических аппаратов различного назначения. На протяжении десятилетий ведущие ученые университета реализуют образовательные и научно-технические проекты в области аэрокосмических технологий. Являясь опорным вузом для ГК "Роскосмос" и базовым для двигателестроительных предприятий ГК "Ростех", университет совместно с РКЦ "Прогресс" разработал и запустил серию МКА "АИСТ", готовится к запуску спутник наноформата "СамСат-Орион" для исследования ионосферы Земли, он присоединится к работающим сейчас на орбите "СамСат-Ионосфере" и наноспутникам с гиперспектральным оборудованием. У слушателей новых образовательных программ есть возможность пройти обучение у специалистов, которые ежедневно изучают космическое пространство и создают технологии для его исследования, и таким образом получить новые уникальные компетенции, востребованные ведущими предприятиями отрасли", – подчеркнула Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва.

 

 

 

Время обучения: с 15 сентября по 15 декабря 2026 года. 

Место: онлайн/офлайн, Самарский университет им. Королёва.

Стоимость обучения: бесплатное, количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться на портале https://edu.ssau.ru/

Подать заявление на обучение могут студенты, преподаватели и научно-педагогические работники любых высших образовательных организаций России. 

По итогам обучения слушателям выдается Удостоверение о повышения квалификации.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
213
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
664
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
833
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
926
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2412
Весь список