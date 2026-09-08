Самарский университет открывает три новые образовательные программы по освоению технологий для исследования космического пространства

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва открывает пул новых краткосрочных образовательных программ в области создания космических систем для студентов, преподавателей и научно-педагогических работников высших образовательных организаций России.
Это программы реализуются в рамках федерального проекта "Кадры для космоса" и отражают ДНК Самарского университета им. Королёва:
- Управление движением космических аппаратов для дальних космических миссий (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-upravdviz)
- Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-zondir)
- Математическое моделирование и прикладная инженерия космических систем (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-modelir)
Программа "Управление движением космических аппаратов для дальних космических миссий" направлена на формирование у слушателей практических компетенций в области:
- проектирования и баллистического обеспечения дальних космических миссий,
- управления ориентацией космических аппаратов с использованием методов искусственного интеллекта,
- цифровой обработки данных и технологий машинного обучения.
Руководитель проекта: Ольга Старинова, профессор, заведующий кафедрой динамики полёта и систем управления Самарского университета им. Королёва.
Программа "Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли" посвящена формированию у слушателей устойчивых компетенций и практического опыта в области:
- проектирования, имитационного моделирования, конструирования и сборки космических аппаратов,
- тестирования малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с применением прогрессивных технических средств обучения.
Руководитель проекта: Сергей Сафронов, заведующий кафедрой космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И.Козлова
Программа "Математическое моделирование и прикладная инженерия космических систем" направлена на освоение сквозного инженерного цикла по созданию узлов малых космических аппаратов, в рамках которого слушатели:
- разработают модели систем управления в SimInTech и проведут виртуальные испытания,
- соберут конструкторы малых космических аппаратов в лаборатории.
Руководитель проекта: Александр Ледков, доцент кафедры теоретической механики Самарского университета им. Королёва.
"Самарский университет им. Королёва обладает уникальным опытом разработки, создания и эксплуатации малых космических аппаратов различного назначения. На протяжении десятилетий ведущие ученые университета реализуют образовательные и научно-технические проекты в области аэрокосмических технологий. Являясь опорным вузом для ГК "Роскосмос" и базовым для двигателестроительных предприятий ГК "Ростех", университет совместно с РКЦ "Прогресс" разработал и запустил серию МКА "АИСТ", готовится к запуску спутник наноформата "СамСат-Орион" для исследования ионосферы Земли, он присоединится к работающим сейчас на орбите "СамСат-Ионосфере" и наноспутникам с гиперспектральным оборудованием. У слушателей новых образовательных программ есть возможность пройти обучение у специалистов, которые ежедневно изучают космическое пространство и создают технологии для его исследования, и таким образом получить новые уникальные компетенции, востребованные ведущими предприятиями отрасли", – подчеркнула Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва.
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