Самарский университет открывает три новые образовательные программы по освоению технологий для исследования космического пространства

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва открывает пул новых краткосрочных образовательных программ в области создания космических систем для студентов, преподавателей и научно-педагогических работников высших образовательных организаций России.

Это программы реализуются в рамках федерального проекта "Кадры для космоса" и отражают ДНК Самарского университета им. Королёва:

Управление движением космических аппаратов для дальних космических миссий (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-upravdviz)

Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-zondir)

Математическое моделирование и прикладная инженерия космических систем (https://edu.ssau.ru/project/kosmos-modelir)

Программа "Управление движением космических аппаратов для дальних космических миссий" направлена на формирование у слушателей практических компетенций в области:

проектирования и баллистического обеспечения дальних космических миссий,

управления ориентацией космических аппаратов с использованием методов искусственного интеллекта,

цифровой обработки данных и технологий машинного обучения.

Руководитель проекта: Ольга Старинова, профессор, заведующий кафедрой динамики полёта и систем управления Самарского университета им. Королёва.

Программа "Современные технологии создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли" посвящена формированию у слушателей устойчивых компетенций и практического опыта в области:

проектирования, имитационного моделирования, конструирования и сборки космических аппаратов,

тестирования малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с применением прогрессивных технических средств обучения.

Руководитель проекта: Сергей Сафронов, заведующий кафедрой космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И.Козлова

Программа "Математическое моделирование и прикладная инженерия космических систем" направлена на освоение сквозного инженерного цикла по созданию узлов малых космических аппаратов, в рамках которого слушатели:

разработают модели систем управления в SimInTech и проведут виртуальные испытания,

соберут конструкторы малых космических аппаратов в лаборатории.

Руководитель проекта: Александр Ледков, доцент кафедры теоретической механики Самарского университета им. Королёва.

"Самарский университет им. Королёва обладает уникальным опытом разработки, создания и эксплуатации малых космических аппаратов различного назначения. На протяжении десятилетий ведущие ученые университета реализуют образовательные и научно-технические проекты в области аэрокосмических технологий. Являясь опорным вузом для ГК "Роскосмос" и базовым для двигателестроительных предприятий ГК "Ростех", университет совместно с РКЦ "Прогресс" разработал и запустил серию МКА "АИСТ", готовится к запуску спутник наноформата "СамСат-Орион" для исследования ионосферы Земли, он присоединится к работающим сейчас на орбите "СамСат-Ионосфере" и наноспутникам с гиперспектральным оборудованием. У слушателей новых образовательных программ есть возможность пройти обучение у специалистов, которые ежедневно изучают космическое пространство и создают технологии для его исследования, и таким образом получить новые уникальные компетенции, востребованные ведущими предприятиями отрасли", – подчеркнула Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва.