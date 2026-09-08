Победители Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» продолжают проводить экскурсии к Году единства народов России

Продолжаются экскурсии от победителей Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» , реализуемой в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Со 2 по 23 сентября 2026 года третий этап авторских экскурсий, приуроченных к Году единства народов России, охватит регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Маршруты третьего потока предлагают путешественникам стать свидетелями многовекового межкультурного диалога, прикоснуться к традициям коренных народов и узнать истории общего подвига, которые веками сплачивали жителей разных территорий в единую сильную державу.

В Северо-Западном федеральном округе гостей ждёт погружение в суровую красоту Севера и его многонациональную историю. В Калининграде экскурсанты узнают о «Времени первых» и людях, возрождавших регион из руин, а в Санкт-Петербурге они раскроют секреты Васильевского острова в формате детективного расследования «Комитета городского быта». Республика Карелия приоткроет тайны эпоса «Калевала» на улицах Петрозаводска и познакомит с большой историей малого вепсского народа в Шёлтозере. В Мурманске путешественники пройдут маршрутами ленд-лиза и героической обороны Заполярья, а в Вологде и Архангельске они прикоснутся к традициям ремёсел Русского Севера и узнают о том, как на Крайнем Севере возникла татарская слобода.

В Центральном федеральном округе особое внимание уделено историческому переплетению культур и ратным подвигам. Древний Касимов в Рязанской области раскроет тайны Касимовского ханства и секрет мирного соседства русских и татар. В Липецке слушатели узнают о подвиге первого Героя России Суламбека Осканова, навсегда связавшего ингушский народ и липецкую землю, а в Брянске – о героическом пути города-воина на границе трёх славянских стран. Любителей интерактива приглашают в Воронеж, где история воинской доблести оживёт через командно-ролевую игру с детективным сюжетом. В Жуковском Московской области участники авиаквеста объединят усилия учёных и испытателей разных национальностей в истории покорения неба, а в Тамбове и Курске вспомнят о трудовом фронте и подвигах земляков.

Приволжский федеральный округ встретит гостей маршрутами, подчеркивающими уникальное соседство религий и культур. В Казани экскурсанты увидят, как в одном городе уживаются разные миры, пройдя по парку Тысячелетия и любуясь храмами различных конфессий. Нижний Новгород поделится историями нижегородской ярмарки, где чай и самовар объединяли купцов разных национальностей, а в Кулебаках гости услышат гул заводских молотов и узнают, как в единстве рождалась непобедимая сила. В Самаре участники откроют секреты двух площадей и культурного кода города, где веками соседствуют храмы разных религий.

Юг России в рамках третьего этапа представит настоящий калейдоскоп традиций. В Астрахани и Волгограде маршруты пройдут вдоль великих рек, где веками встречались культуры поволжских немцев, калмыков, татар и русских. Краснодарский край и Ростовская область покажут, как многонациональное братство ковалось в годы Великой Отечественной войны – от «Братства народов под знамя Победы» в Анапе до формулы единства многонационального Новороссийска. На Кавказе туристов ждут иммерсивные прогулки: во Владикавказе гости почувствуют историю через звуки, и вкусы, в Махачкале

познакомятся с культурой Дагестана через театральную мозаику, а в Кисловодске и Пятигорске расшифруют культурные коды Кавминвод. В Элисте участники отправятся в захватывающее путешествие по единственному в Европе островку азиатской культуры.

Сибирский федеральный округ приглашает в сердце Азиатской части России. В Новосибирске маршрут пройдёт по Скверу Славы, рассказывая о единстве фронта и тыла. Республика Тыва и Хакасия откроют тайны коренных народов: в Кызыле гости прогуляются по центру Азии и узнают о традициях тувинского горлового пения, а в Абакане через звуки и мелодии соприкоснутся с историей хакасских степей, создав картину «Мелодии родной земли» с помощью нейросетей.

Чтобы посетить эти уникальные маршруты, необходимо собрать организованную группу от 10 до 30 человек. Самостоятельная запись для одиночных участников не предусмотрена. Один из участников должен стать представителем группы, пройти регистрацию на платформе в своей категории и выбрать подходящую экскурсию по ссылке . Далее нужно указать дату, время и внести данные всех участников в специальную анкету. После одобрения заявки на почту представителя и участников придут электронные билеты, а в личном кабинете можно будет удобно управлять списками группы, скачивать или заменять билеты и при необходимости задавать вопросы организаторам. Все подробности и даты проведения мероприятий в вашем регионе также доступны на платформе , где экскурсии сгруппированы по федеральным округам.

Экскурсии «Проводников смыслов» в регионах СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, ЮФО и СКФО являются продолжением постконкурсного этапа Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Этим летом в молодёжной столице России Смоленске состоялся очный интенсив, где 350 лучших экскурсоводов страны и представители дружественных государств под руководством экспертов доработали 285 уникальных маршрутов. Впереди у проекта ещё несколько масштабных волн, которые до 6 ноября охватят все федеральные округа – от Дальнего Востока и Арктики до Урала, позволяя десяткам тысяч людей лично убедиться в том, что многообразие культур является не только историческим фактом, но и главной силой и нерушимым фундаментом единства нашей страны.

Визуал: пресс-служба программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие"