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Делегация Самарской области приняла участие в стратегической сессии по реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны

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Делегация Самарской области приняла участие в стратегической сессии по реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны

7 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде состоялась стратегическая сессия, посвящённая реализации Федерального закона № 74-ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.

Мероприятие прошло в преддверии открытия историко-художественной выставки «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти» и стало четвёртой по счёту стратегической сессией, организованной Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации в федеральных округах страны.

В составе делегации Самарской области: доцент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королëва», кандидат исторических наук Михаил Чирков; учитель истории и обществознания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Гимназия № 1 (Базовая школа Российской академии наук)» Вячеслав Наземкин; заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев; учитель истории и обществознания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Гимназия № 11 (Базовая школа Российской академии наук)» Светлана Семина; член совета Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», командир поискового отряда «Лицеист», учитель истории и обществознания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей «Технический» г.о. Самара Александр Лебедев.

В рамках пленарной сессии «Реализация Закона и нормативно-правовое обеспечение увековечения памяти жертв геноцида советского народа в субъектах Российской Федерации» с приветственным словом выступил заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

«С 1 января текущего года вступил в силу новый федеральный закон № 74-ФЗ, в котором впервые на законодательном уровне закреплено понятие «геноцид советского народа», а уважительное отношение к памяти жертв геноцида, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами, определено в качестве священного долга граждан, – отметил Олег Машковцев. – В условиях, когда на Западе предпринимаются систематические попытки исказить и переписать историю Второй мировой войны, когда героизируются пособники нацистов, а подвиг советского народа либо замалчивается, либо занижается, реализация данного федерального закона становится важным правовым фундаментом для противодействия фальсификации истории».

Заместитель полпреда подчеркнул, что одной из ключевых задач закона является передача исторической правды детям и молодёжи. «Именно поэтому в повестке сессии предусмотрены не только юридические и архивные вопросы, но и работа с системой образования и воспитания», – сказал он.

Особая ценность мероприятия заключается в возможности обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. В работе стратегической сессии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательных собраний субъектов РФ Приволжского федерального округа, архивов, музеев, библиотек, вузов, школ, общественных организаций, эксперты и поисковики.

В ходе сессии рассмотрены следующие направления работы: разработка в субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа; реализация комплекса проектов и мероприятий, направленных на установление судеб и формирование поимённых списков жертв геноцида; выявление неизвестных мест захоронений и ведение базы данных; организация общественного контроля по сохранению мест памяти; интеграция тематики геноцида советского народа в системы образования, воспитания и патриотической работы с молодёжью. Также по данной тематике на площадке стратегической сессии запланировано заседание Совета ректоров вузов.

В числе участников стратегической сессии: статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель Директора Института государства и права Российской академии наук по международному сотрудничеству Александр Звягинцев.

Фото: пресс-служба полпреда Президента России в ПФО

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