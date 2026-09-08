В Чапаевске водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие

07.09.2026 в 17:00 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем BMW X3, двигаясь по ул. Куйбышева со стороны ул. Железнодорожной в направлении железнодорожных путей, выбрала скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учла дорожные и метеорологические условия и допустила съезд с дороги вправо с последующим наездом на препятствие. В ДТП водитель получила телесные повреждения, ей назначено стационарное лечение.

7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.