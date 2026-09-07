В Кошкинском районе проводят проверку по факту ДТП с несколькими пострадавшими

В Кошкинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. 6 сентября в 16:25, на 9,8 км автодороги «Борма-Кошки-Погрузная», водитель автомобиля ВАЗ-211440 - мужчина 1999 г.р., осуществляя движение со стороны с. Борма Елховского района в направлении с. Кошки, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия (сильный дождь), допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1965 г.р., который двигался во встречном направлении в сторону с. Борма Елховского района. Пострадавшие водитель автомобиля Lada Granta, пассажиры автомобиля ВАЗ-211440 – девушки 16 и 17 лет, мужчина 2005 г.р. доставлены в медицинское учреждение.