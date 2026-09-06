В Кинельском районе 5 сентября пострадали два водителя

В Кинельском районе 5 сентября в 01:30 26-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по 35 км автодороги "Самара - Бугуруслан" со стороны Самары в направлении Бугуруслана. В пути следования, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, а именно боковой интервал, допустил столкновение с автомашиной LADA Priora, под управлением 23-летнего мужчины, движущейся в попутном направлении. Водитель иномарки, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, госпитализирован, второму водителю назначено амбулаторное лечение.

5 сентября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, двое из которых несовершеннолетние.