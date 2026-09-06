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Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже

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Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже

Правительство перенесло срок вступления в силу лифтовой реформы — теперь новые правила технического обслуживания и ремонта лифтов в многоквартирных домах начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил Минтранс Самарской области.

Изначально предполагалось, что изменения заработают уже с 1 сентября 2026 года. Согласно новым требованиям, управляющие организации и ТСЖ должны заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными компаниями, включёнными в федеральный реестр. Кроме того, Минстрой должен был утвердить типовую форму договора на техобслуживание лифтов и методические указания по расчёту платы за эти работы.

Однако теперь дату начала действия правил отложили на год. За это время Минстрой подготовит типовой договор и методики расчётов. У управляющих организаций и ТСЖ, в том числе в Самаре, появилось дополнительное время, чтобы подготовиться к переходу на новые требования, пишет Самара-МК. 

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