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В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»

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В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»

12 сентября 2026 года Самарская область присоединится к празднованию Дня Дружбы народов региона особым событием — в органах ЗАГС по всей губернии состоится «Фестиваль национальных свадеб». Этот яркий праздник станет данью уважения культуре, вековым семейным традициям и незыблемому единству народов многонациональной России.

Главная идея фестиваля — напомнить, что искренняя любовь и крепкая семья не знают национальных границ, а культурное богатство нашей страны является ее общей силой. В этот торжественный день в отделениях ЗАГС региона пройдут сразу два знаковых мероприятия: чествования «золотых» и «серебряных» юбиляров супружеской жизни, чьи союзы выдержали проверку временем, а также торжественные регистрации заключения брака. Церемонии для молодоженов будут украшены элементами этнокультурных свадебных обрядов народов, издавна проживающих на самарской земле.

Для пар, решивших связать свои судьбы в этот день, фестиваль станет не просто формальностью, а настоящим путешествием в мир традиций предков, счастливым и ярким стартом новой семейной истории. Организаторы уверены, что обрядовые песни, национальные костюмы и старинные ритуалы подарят незабываемые эмоции не только виновникам торжества, но и их гостям.

«Сохранение традиционных ценностей, глубокое уважение к культурам разных народов и искренняя любовь к Родине — это фундамент, на котором строится наше общество, — подчеркивают организаторы праздника, Комитет ЗАГС Самарской области. — Пусть „Фестиваль национальных свадеб“ станет ярким символом дружбы и согласия на самарской земле, укрепит связь поколений и подарит радость каждой семье».

Мероприятие проходит в Год единства народов России, и фестиваль, по мнению организаторов, еще раз подтвердит, что сила — в единстве, а будущее — в крепкой и дружной семье, пишет Самара-МК. 

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