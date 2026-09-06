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Девять пляжей Самарской области признаны опасными

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Девять пляжей Самарской области признаны опасными

Управление Роспотребнадзора (РПН) по Самарской области опубликовало на своем сайте информацию о контроле за местами рекреации по состоянию на минувшую пятницу.

По данным ведомства, 34-м пляжам региона выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии установленным требованиям.

При этом, как указывает управление РПН, за период с 28 августа по 4 сентября выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на городских пляжах Новокуйбышевска (на озере Сакулино-1 и на озере Сакулино-2), Тольятти («Волжский замок» и «Итальянский пляж»), Сызрани (городской пляж №1 в районе спасательной станции, городской пляж №2 в районе Волжского спуска, городской пляж №3 в районе ДЭУ), а также на пляжах в городах Отрадном и Октябрьске.

Ведомство отмечает, что направило рекомендации органам МСУ, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»). Несмотря на окончание купального сезона, накануне еще возможных жарких дней управление РПН рекомендует жителям региона воздержаться от купания на указанных пляжах.

Несоответствие микробиологических показателей, как правило, говорит о том, что в водоем попали микроорганизмы из загрязненных стоков: из канализации, с сельскохозяйственных полей, через ливневые стоки или в результате других антропогенных воздействий. Такая вода может стать причиной различных заболеваний, в том числе — острых кишечных инфекций, глазных инфекций, поражений слизистых оболочек. Несоответствие микробиологических показателей — это четкий сигнал органам власти для принятия мер по устранению источника загрязнения, пишет Коммерсантъ-Волга.

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