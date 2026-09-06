В Самара 15-летний подросток ехал без прав и врезался в иномарку

5 сентября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, двое из которых несовершеннолетние.

Так, в Кировском районе Самары в 19:00 не имеющий права управления транспортными средствами 15-летний юноша, управляя не состоящим на регистрационном учете автомобилем ВАЗ-21140, двигался по улице Кустанайской со стороны улицы Сокской в направлении улицы Чекистов. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома №185 по улице Чекистов, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Chaser, под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. Водителю Toyota и пассажиру ВАЗ - 19-летнему юноше назначено стационарное лечение, а водителю ВАЗ - амбулаторное.