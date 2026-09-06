Начался второй пик активности осенних слепней, они агрессивнее летних

В Центральной России начался второй пик активности слепней, они стали более назойливыми, чем летом. О нашествии агрессивных насекомых предупредил биолог Дмитрий Сафонов, его слова передает РИА Новости.

Активными слепни продолжат быть примерно до середины сентября. «Осенние слепни на самом деле менее многочисленны, чем летние, но по сравнению с летними они более назойливы и агрессивны», — рассказал специалист.

Причиной этому стало сокращение светового дня и стремление насекомых отложить яйца до холодов. «И вот поэтому они чаще начинают нападать на людей и животных в утренние, в вечерние часы. Также они активно нападают в пасмурную и теплую погоду», — пояснил Сафонов.