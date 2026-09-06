Средний возраст безработных в России превысил 36 лет

В позапрошлом месяце средний возраст безработных в России составил 36,2 года. Эти данные Росстата процитировало ТАСС.

Речь идет о людях в возрасте от 15 лет и старше.

Доля граждан до 25 лет среди безработных оценивается в 28,5 процента. Что касается россиян от 50 лет и старше, то на них пришлось 19,6 процента. Кроме того, 38,3 процента — это лица не имеющие опыта трудовой деятельности.

В конце августа 2026 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ближайшие семь лет в экономику России надо будет вовлечь порядка трех миллионов квалифицированных работников. По его словам, проблема кадрового голода затронула большинство ключевых отраслей национальной экономики. Свободных ресурсов почти не осталось, а безработица в стране сохраняется на рекордно низком уровне.